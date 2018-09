Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is lehetett licitálni. Az állam és az e-árverésben fantáziát látó bankok szerint a rendszer kiállta a próbát: átlátható. Megnéztük, milyen az, amikor egy lakást árverez a NAV.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is...","id":"20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca11c339-1d97-4a1a-98a2-be21eaeb64d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:30","title":"Siratják a múltat a lakáspiac egykori hiénái, elkísértük őket egy vadászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem ennyire jellemző. Ez utóbbin próbálnak most segíteni az előbbiek.","shortLead":"A közösségi szolgáltatásokat kedvelik a fiatal felnőttek (is), akikre a választásokon való részvétel azonban már nem...","id":"20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf54464-3dd1-465e-b0e3-b2ff21af87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2fb395-08a9-442f-af50-ac6f1165e854","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_snapchat_tinder_facebook_instagram_szavazas_voksolas_egyesult_allamok_felidei_valasztasok_valasztasi_nevjegyzek_regisztracio_turbovote_szavazasi_kedv_amerikai_szenatus_donald_trump","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"A Snapchat, de még a Tinder is dolgozik rajta, hogy minél többen menjenek el szavazni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben szintetikus anyag kábítószerként igazán népszerű a tengerentúlon. Ott már több tízezer halálos áldozatot követelt, és Kína szinte kifogyhatatlanul szállítja az újabb és újabb adagokat a feketepiacra. Most már Magyarországra is.","shortLead":"Magyarországon is kapható fentanil hatóanyagú fájdalomcsillapító, de a morfinnál százszor erősebb, teljes mértékben...","id":"20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2250b302-54fe-4d6a-840f-469fd8790405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42be48c3-a59e-4219-9856-2fbb80b55473","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Ki_allitja_meg_a_fentanilt_ha_egyszer_elszabadul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:58","title":"Ki állítja meg a fentanilt, ha egyszer elszabadul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","shortLead":"A volt főpolgármester idén nősült ötödjére. ","id":"20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f566d47-569c-4989-afd5-099fa7ca65bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5143bf-1761-4689-9dac-2d9616b9edfb","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Csajozasi_tippek_Demszky_Gabortol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:35","title":"Csajozási tippek Demszky Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti arénában.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti...","id":"20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3105e113-4987-45f8-801b-66be17077873","keywords":null,"link":"/sport/20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:35","title":"Nem érti a Vidi edzője, miért nincsenek drukkerek a meccseiken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","shortLead":"Az asszony majdnem 800 ezer forintot szedett be a gondozottaktól, le is nyúlta.","id":"20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1bb1a6-f307-44a0-b73e-d5161508e2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Zsebrerakta_a_beszedett_ebedpenzt_az_idosek_otthaban_eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:23","title":"Beszedte, majd zsebre rakta az ebédpénzt az idősek otthában, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen. Az elmaradás egy indiai, nepáli vagy Fülöp-szigeteki vendégmunkás számára valóságos vagyon, állítja az Amnesty International, mely nem először foglalkozik Katar és a futball vébé ügyeivel. ","shortLead":"Van olyan vendégmunkás Katarban, aki tíz hónapja robotol a futball világbajnokság stadionjainak építkezésén – ingyen...","id":"20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa02d4c-8d93-4991-982b-e5d31989ac77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe0e9d4-5924-4100-869a-baeb66841363","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Csak_az_Amnestyt_zavarja_Rabszolgamunka_a_katari_stadionepiteseken","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:52","title":"Csak az Amnestyt zavarja? Rabszolgamunka a katari stadionépítéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]