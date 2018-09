Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b13b6a2-44b3-4877-a53f-c769358adbe9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismert művészek, sportolók mutatták meg, milyen nehéz az otthonápolás.","shortLead":"Ismert művészek, sportolók mutatták meg, milyen nehéz az otthonápolás.","id":"20180926_Csak_egy_ora_is_megtelhelo_testileglelkileg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b13b6a2-44b3-4877-a53f-c769358adbe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab01faa-aa82-4091-94d1-e0fb8eecdafb","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Csak_egy_ora_is_megtelhelo_testileglelkileg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:50","title":"Csak egy óra otthonápolás is megterhelő testileg-lelkileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","shortLead":"A rendőrtisztek ellenőrzésen fognak átesni, hogy kiderüljön, megbízhatóak-e.","id":"20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ceb75-1e97-41a3-91a6-d01986d5f9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Lefegyvereztek_az_acapulcoi_rendoroket_mert_bunozok_szivarogtak_be_az_allomanyba","timestamp":"2018. szeptember. 26. 05:20","title":"Lefegyverezték az acapulcói rendőröket, mert bűnözők szivárogtak be az állományba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fef5283-1616-4d52-a299-2c6cebfa5573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán minden eddiginél érzékenyebb témán talált fogást a South Park most induló új évadja. 