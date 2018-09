Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy kutatásból kiderült: a lisztkukacból készült hamburgernek és társainak jobb a fogadtatása, ha drágábban árulják őket.","shortLead":"Egy kutatásból kiderült: a lisztkukacból készült hamburgernek és társainak jobb a fogadtatása, ha drágábban árulják...","id":"20180928_Luxusaron_a_rovarokat_is_megeszik_az_europaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85db1d36-6ea1-43f8-b6fb-a117cc67c552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3ccac-0fd9-44fe-8307-a4629e4848dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Luxusaron_a_rovarokat_is_megeszik_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:22","title":"Luxusáron a rovarokat is megeszik az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs KAMAT, mely mindent meghatároz, nem létezik. Az alapkamatot el lehet felejteni.","shortLead":"Az emberek döntő része nem tudja, hogy milyen kamatszint befolyásolja a saját „pénzügyi életét”. Abszolút és nagybetűs...","id":"20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b710b1de-d9f2-403d-8736-838b74779fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Nem_Matolcsyt_kell_szidnia_ha_dragan_kap_hitelt_a_banktol","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:37","title":"Nem Matolcsyt kell szidnia, ha drágán kap hitelt a banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba. A vétlen sofőr meghalt.","shortLead":"A teherautó sofőrje túl későn vette észre a kocsisort, szinte fékezés nélkül rohant bele a sor végén álló autóba...","id":"20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac851d6c-91dd-406a-b03b-14cd1a31aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20178cec-e179-4c98-aa1b-97329c4a6370","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Itt_egy_ujabb_video_arrol_miert_nagyon_veszelyes_vezetes_kozben_a_telefonunkkal_foglalkozni","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Itt egy újabb videó arról, miért veszélyes vezetés közben a telefonunkkal foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","shortLead":"A Magyar Villamos Művek informatikai beszerzéséről van szó. ","id":"20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63e6164-c78f-4d7f-8f71-fc65072e5f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ujabb_botrany_amelyben_feltunik_egy_nokias_doboz","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:38","title":"Újabb botrány, amelyben feltűnik egy nokiás doboz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két baleset is történt, a harmadik vonalon pedig leszakadt a felsővezeték.","shortLead":"Két baleset is történt, a harmadik vonalon pedig leszakadt a felsővezeték.","id":"20180928_Kellemetlen_pentek_delutanja_van_a_MAVnak_harom_vonalon_is_kesnek_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747f0f18-1867-4780-8380-30d9d3193862","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Kellemetlen_pentek_delutanja_van_a_MAVnak_harom_vonalon_is_kesnek_a_vonatok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:47","title":"Kellemetlen péntek délutánja van a MÁV-nak: három vonalon is késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban találnak.","shortLead":"Az arkansasi turisztikai hivatal szerint ez az idei legnagyobb gyémánt, amit a Crater of Diamonds State Parkban...","id":"20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7269ff-81de-4c8d-9f29-429a88e84195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad3fc49-dc17-49c1-97fc-3180076c0ffa","keywords":null,"link":"/elet/20180928_Uvegdarabnak_hitte_de_kiderult_hogy_harom_karatos_gyemantot_talalt_az_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:52","title":"Üvegdarabnak hitte, de kiderült, hogy háromkarátos gyémántot talált az amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","shortLead":"Amennyiben a küldöttgyűlés jóváhagyja, a következő szezonban már ez lesz a katalánok hivatalos emblémája.","id":"20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d72bb89a-40f6-404d-9650-28bffbab5cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d72c73-2985-4602-b962-80e93bdcc406","keywords":null,"link":"/sport/20180928_megvaltozik_a_barcelona_cimere","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:04","title":"Megváltozik a Barcelona címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fegyelmi eljárások pártjában már a fegyelmi eljárások sem biztosak.","shortLead":"A fegyelmi eljárások pártjában már a fegyelmi eljárások sem biztosak.","id":"20180927_Szel_Bernadett_LMP_eljaras_megse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afd5823-fa6c-4aa4-82c2-9164b3707d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b984b5-0380-43c7-bb17-959e7cfff2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Szel_Bernadett_LMP_eljaras_megse","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:53","title":"Folytatódik az LMP-s fegyelmi-vígjáték: mégsem indul újabb eljárás Szél ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]