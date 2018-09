Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc39ad1b-0d8e-4e86-8d45-fbe6c51f4b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok negyede szívbetegségbe hal bele, ez a duplája az EU-átlagnak.","shortLead":"A magyarok negyede szívbetegségbe hal bele, ez a duplája az EU-átlagnak.","id":"20180929_Ketszer_akkora_esellyel_hal_meg_egy_magyar_a_szive_miatt_mint_egy_atlagos_europai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc39ad1b-0d8e-4e86-8d45-fbe6c51f4b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e808d77-aa1c-4e0f-90f3-3c2847f0de96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ketszer_akkora_esellyel_hal_meg_egy_magyar_a_szive_miatt_mint_egy_atlagos_europai","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:16","title":"Kétszer akkora eséllyel hal meg egy magyar a szíve miatt, mint egy átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5472c71b-0bfb-411b-8b6a-36a441c65bca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Cserpes Sajtműhely tulajdonosa is megtapasztalta, milyen nehéz manapság értékes munkaerőt találni.","shortLead":"A Cserpes Sajtműhely tulajdonosa is megtapasztalta, milyen nehéz manapság értékes munkaerőt találni.","id":"20180928_Balga_tomeg__mondta_munkavallaloirol_Cserpes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5472c71b-0bfb-411b-8b6a-36a441c65bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc5de52-0059-44b6-be94-4a3578958c93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Balga_tomeg__mondta_munkavallaloirol_Cserpes","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:36","title":"Cserpes: a munkavállalók 80 százaléka is odébbállhat, ha jobb ajánlatot kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán luxusgépen repült Videoton meccset nézni, Garancsi István meghívására. ","shortLead":"A fideszes médiagépezet remekül működik: a 18-49 éves korosztály feléhez nem jutott el az az információ, hogy Orbán...","id":"20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92c634c7-7f04-4646-944b-408b7dc33af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d95633-588f-493d-b5b6-16699796d5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_A_gepezet_tokeletes_az_emberek_fele_nem_hallott_Orban_luxusrepulos_utjarol","timestamp":"2018. szeptember. 29. 14:57","title":"Orbán luxusrepülése: kétharmad szerint ez korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a vakbélgyulladások többsége antibiotikummal, műtét nélkül gyógyítható.","id":"20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74abd4c9-844b-4d8d-b89a-a88a99051fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_Kivettek_a_vakbelet_Lehet_hogy_nem_is_kellett_volna","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:26","title":"Kivették a vakbelét? Lehet, hogy nem is kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","shortLead":"A legnagyobb dán szigetre vezető hidakat és kompokat egy időre teljesen lezárták. ","id":"20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0c72570-433f-43a5-bfa2-aa5ce4f68280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859b1364-5c75-4339-8f71-59c70c4c3f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Veszelyes_embert_keresnek_lezartak_a_dan_hidakat_es_kompokat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:19","title":"Emberrablás miatt lezárták a dán hidakat és kompokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja az eset körülményeit. ","id":"20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c809781-7e87-46b9-9a04-0609b1812895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b257d9d-95cb-4351-9cf5-71c6816ea1b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Egy_anya_es_gyermeke_holttestet_talaltak_meg_Varpalotan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:26","title":"Egy anya és gyermeke holttestét találták meg Várpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vámtiszt megvesztegetési kísérlete miatt áll bíróság elé a zenész és több társa, értesült a Bors.","shortLead":"Vámtiszt megvesztegetési kísérlete miatt áll bíróság elé a zenész és több társa, értesült a Bors.","id":"20180929_Vesztegetessel_vadoljak_Kokeny_Attilat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c1355c-97b4-4fa5-b719-fcc5aa3265ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Vesztegetessel_vadoljak_Kokeny_Attilat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 07:40","title":"Vesztegetéssel vádolják Kökény Attilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy letörli a Facebookról Mark Zuckerberg Facebook-oldalát.","shortLead":"Tajvan egyik legnépszerűbb etikus hackere (természetesen) a Facebookon jelentette be, élőben közvetíti majd, ahogy...","id":"20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9db5e4a8-22f8-439a-be3a-d676b8e257ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d06ce3-91ba-4188-8e62-43384a7dfa8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_facebook_mark_zuckerberg_facebook_odala_etikus_hacker_chang_chi_yuan","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:03","title":"Vasárnap 12 órakor üljön le a Facebook elé: élőben közvetíti egy hacker, ahogy letörli Zuckerberget a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]