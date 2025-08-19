Mindkét kiemelt beruházássá nyilvánítandó lakóparkot az erdélyi NER-milliárdos építi

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítana két budapesti lakóparkprojektet a kormány az Otthon Start programmal összefüggésben – írtuk meg mi is, a 444.hu pedig a társadalmi egyeztetésre bocsátott dokumentumok alapján beazonosította, hogy mindkét projekt Balázs Attila erdélyi NER-milliárdos beruházása.

Az egyik kiemeltté nyilvánítandó építkezés a X. kerületben, a 39210/211 és a 39210/212 helyrajzi számú ingatlanon valósulna meg, a lap szerint ez az Örs vezér tere közelében található többhektáros telek. A 39210/211 helyrajzi számot a Fehér út 12. szám alá helyezi a földhivatali nyilvántartás, a másik ingatlan tulajdoni lapját nem sikerült letölteniük.

Ezt a „kivett beépített terület” besorolású ingatlant idén júliusban vette meg a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. a Themis-Liget Kft.-től, bár mindkét cég a Bayer-cégcsoporthoz, vagyis Tiborcz István egykori üzlettársához, Balázs Attilához kötődik. A Themis-Ligetet júniusban vásárolta meg a Bayer Property Ingatlanfejlesztő Zrt. az addigi izraeli érdekeltségű Sidi Investments Ingatlanforgalmazó Kft.-től, míg a Fehér-Liget Ingatlanhasznosító Kft. tavaly februárban került szintén a Siditől ahhoz a Kincsem Property Kft.-hez, amelynek szintén a Bayer Property Zrt. a tulajdonosa.

A másik kiemeltté nyilvánítandó lakóparképítés a XV. kerületben, a 91186, 91099, 91098, 91097/3, 91077/2 helyrajzi számú ingatlanokon, a Pólus Center közelében valósulhat meg. A 91186-os helyrajzi számú, a 7,7 hektáros, „kivett feltöltött terület” besorolású területnek is Balázs Attila-érdekeltségű cég a tulajdonosa: az a Szilas Liget Kft., amely idén április 1-jén került a Bayer Property tulajdonába a Demján-hagyatéknak számító Granit-Polus Holding Ltd.-től, még II. Ütem Ingatlanfejlesztő Kft. néven.

A két lakópark az alapján lehet kiemelt beruházás, hogy 250 lakásnál több létesül velük, és a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek. Nemrég írtunk bővebben arról, hogy a kormány már régóta készíthette elő az Otthon Startot, és arról is gondoskodott, hogy a vele felkorbácsolt kereslet a legnagyobb, többnyire hozzá közel álló, az újabb hátszélre már nagyon váró ingatlanfejlesztőknél csapódjon le. Ez alapján nem meglepő, hogy a „kavicskirályként” is elhíresült Balázs Attila beruházásait tenné kiemelt beruházássá a kormány.