[{"available":true,"c_guid":"b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek. Jelentések szerint nem működött rendesen a cunamit előrejelző rendszer.","shortLead":"Legkevesebb 830 halottja van a pénteki indonéziai földrengésnek és szökőárnak, további százakat még mindig keresnek...","id":"20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f8fe2-6636-4eb3-9141-1bd5db5b762a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499945c-2415-42f8-bc9f-9eb5d9a7a336","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_dramai_dronvideok_mutatjak_a_cunami_pusztitasat_sulawesin","timestamp":"2018. október. 01. 17:29","title":"Drámai drónvideók mutatják a cunami pusztítását Sulawesin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","shortLead":"A katalán együttes bevétele a 2017/18-as idényben meghaladta az egymilliárd dollárt.","id":"20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2eaac7-41c6-4d1c-bd69-911bc191ae12","keywords":null,"link":"/sport/20181002_barcelona_bevetel_egy_milliard_dollar","timestamp":"2018. október. 02. 21:19","title":"Elképesztő rekordot döntött meg a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","shortLead":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","id":"20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d9afd-393d-4b6c-8579-69e5b3882ec2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","timestamp":"2018. október. 02. 16:10","title":"Csak megépítik Csepelen a szlalomkajak- és BMX-pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","shortLead":"A főszereplőjét már kiválasztotta, a srácnak van rutinja a könnyes drámákban.","id":"20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04794ed7-c394-48c3-91c5-97be5935d753","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Spielberg_leforgatja_a_West_Side_Storyt_es_mar_azt_is_tudja_ki_lesz_Tony","timestamp":"2018. október. 02. 10:02","title":"Spielberg ismét egy klasszikushoz nyúl: nagyon fogunk sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon az eladóknál jelentkezik. A pékek már nem tudják finanszírozni a veszteséget, így az országban helyenként akár ellátási gondok is keletkezhetnek.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kutatóintézet felmérése szerint a pékek veszteséggel adják tovább a termékeiket, a haszon...","id":"20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7895a6d2-8be0-4cc8-b1a0-71b3f7563d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae208c-118d-4d9f-84dc-c766dad6418a","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Annyira_rossz_a_sutoipar_helyzete_hogy_a_pekszovetseg_mar_ellatasi_gondokat_vizional","timestamp":"2018. október. 02. 10:40","title":"Annyira rossz a sütőipar helyzete, hogy a pékszövetség már ellátási gondokat vizionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","shortLead":"Összesen 13,5 milliós büntetést szabott a jegybank. ","id":"20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5fc3e2-9598-401d-adff-18b102c619f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Harom_bankot_is_megbirsagolt_az_MNB","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Három bankot is megbírságolt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt visszakozni, de azért nem hagyta teljesen annyiban a dolgot.","shortLead":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt...","id":"20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bdce74-990f-44ed-a11d-bf1e53e09af5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","timestamp":"2018. október. 02. 12:28","title":"Theresa May helyretette külügyminiszterét, aki a Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9052885-0081-4d1f-9f15-ad873fa7216a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Párizsi Autószalonon láttuk ezt is.","shortLead":"A Párizsi Autószalonon láttuk ezt is.","id":"20181002_bugatti_chiron_leg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9052885-0081-4d1f-9f15-ad873fa7216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969b932-0b78-4d32-b472-d1953d61fc57","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_bugatti_chiron_leg","timestamp":"2018. október. 03. 05:41","title":"Hihetetlen látvány a Legóból épített Bugatti Chiron a valódi autók közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]