Hétfőn találkozik Trump és Zelenszkij

Hétfőn Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij – jelentette be az ukrán államfő. Zelenszkijt Trump azt követően hívta fel, hogy az alaszkai Anchorage-ban tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
“Ukrajna kész arra, hogy mindent megtegyen a béke eléréséért” – írta a beszélgetés után az X-en Zelenszkij, aki Trump azon tervét is támogatja, hogy háromoldalú tárgyalásokat kezdjenek az orosz vezetéssel.
Mint írtuk, különösebb áttörés nélkül zárult az alaszkai találkozó, volt azonban egy fontos pontja: Putyin az eddigi fenyegetett, körözés alatt álló politikusból újra előléphetett a világ vezetői közé.
Trump a találkozó után arról beszélt, hogy megkeresi a fontos vezetőket, köztük Zelenszkijt, akivel aztán hosszas telefonbeszélgetésen egyeztetett, akárcsak a NATO vezetőivel.