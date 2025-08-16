Hétfőn találkozik Trump és Zelenszkij

Hétfőn Washingtonban tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij – jelentette be az ukrán államfő. Zelenszkijt Trump azt követően hívta fel, hogy az alaszkai Anchorage-ban tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

“Ukrajna kész arra, hogy mindent megtegyen a béke eléréséért” – írta a beszélgetés után az X-en Zelenszkij, aki Trump azon tervét is támogatja, hogy háromoldalú tárgyalásokat kezdjenek az orosz vezetéssel.

Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський on X (formerly Twitter): “We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB / X” We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB

Mint írtuk, különösebb áttörés nélkül zárult az alaszkai találkozó, volt azonban egy fontos pontja: Putyin az eddigi fenyegetett, körözés alatt álló politikusból újra előléphetett a világ vezetői közé.

Trump a találkozó után arról beszélt, hogy megkeresi a fontos vezetőket, köztük Zelenszkijt, akivel aztán hosszas telefonbeszélgetésen egyeztetett, akárcsak a NATO vezetőivel.