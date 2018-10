Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás, amellyel a British Airways is előszeretettel kísérletezik. ","shortLead":"A világ néhány repülőterén már most is működik az utasok ellenőrzését és becsekkolást segítő biometrikus azonosítás...","id":"20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dde1fc2-e91f-4502-86f3-f11d6d090092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0111a-f09e-4d86-96e1-a9297133d986","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_biometrikus_azonositas_arcfelismeres_becsekkolas_beszallokartya_repuloteri_utasok_ellenorzese_british_airways","timestamp":"2018. október. 05. 12:55","title":"Terjed a reptéri csodamódszer, amelyik 240 utast ellenőriz le 10 perc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181005_Az_elit_Corvinus_es_Orban_esete_a_tandijjal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01465638-1816-4000-95ae-cc30449c7ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Az_elit_Corvinus_es_Orban_esete_a_tandijjal","timestamp":"2018. október. 05. 10:25","title":"Az elit Corvinus és Orbán esete a tandíjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország szerint egy grúziai titkos katonai laboratóriumban az USA 73 embert ölt meg. Moszkva figyelmeztette Washingtont, az orosz-grúz határ közelében történtek nem maradnak válasz nélkül. Az USA szerint viszont az oroszok el akarják terelni a figyelmet az orosz titkosszolgálati akciókról.","shortLead":"Oroszország szerint egy grúziai titkos katonai laboratóriumban az USA 73 embert ölt meg. Moszkva figyelmeztette...","id":"20181005_Orosz_ellentamadas__Moszkva_73_ember_megolesevel_vadolja_az_USAt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a6747-6cbe-4171-98fb-103344b293c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Orosz_ellentamadas__Moszkva_73_ember_megolesevel_vadolja_az_USAt","timestamp":"2018. október. 05. 13:32","title":"Orosz ellentámadás – Moszkva 73 ember megölésével vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívásáról.","shortLead":"Húsz fiókot ért támadás, nagyjából akkor, amikor a politikus levelet küldött egy rendkívüli tisztújító kongresszus...","id":"20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72fe2ea-d179-48dc-8679-1c808c291ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Meghackeltek_a_jobbikosok_email_rendszeret_miutan_Volner_bejelentkezett_a_part_elnokenek","timestamp":"2018. október. 05. 19:12","title":"Meghackelték a jobbikosok e-mail-rendszerét, miután Volner bejelentkezett a párt elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant pedofilbotrány.","shortLead":"Megkezdődött a Vatikánban a fiatalokról szóló püspöki tanácskozás, a középpontban az utóbbi időben kirobbant...","id":"20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b22a9f-5e8e-42fd-a89c-a1ae440d45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Nemet_biboros_a_papi_pedofiliara_nem_a_colibatus_eltorlese_a_megoldas","timestamp":"2018. október. 05. 19:57","title":"Német bíboros: a papi pedofíliára nem a cölibátus eltörlése a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása miatt.","shortLead":"A járműgyártó összesen 2,43 millió hibrid autóját hívja vissza világszerte ellenőrzésre a motor esetleges meghibásodása...","id":"20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9b530d-2d23-46cc-836c-283d7558105d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a742ed1d-2078-4cb8-be5c-c494015fbe14","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_visszahivast_rendelt_el_a_toyota_hibridek_auris_prius_erintettek","timestamp":"2018. október. 05. 09:48","title":"Óriási visszahívást rendelt el a Toyota, több millió hibrid érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","shortLead":"A színésznő először beszélt arról, hogy 22 éves korában poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták.","id":"20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eea8d78c-1754-4d4b-b8d1-01eb8f60bc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914ad357-ab6a-4ed1-aa1b-28b0b13c95ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Keira_Knightley_idegosszeomlas_lesifotosok","timestamp":"2018. október. 05. 16:26","title":"Keira Knightley-nak idegösszeomlása volt a lesifotósok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]