[{"available":true,"c_guid":"a4615399-3b42-4c94-be92-140a237c6d5a","c_author":"","category":"kkv","description":"Évről évre több a török cégalapítás Magyarországon.","shortLead":"Évről évre több a török cégalapítás Magyarországon.","id":"20181008_Kereskedelemben_ingatlanbizniszben_erdekelt_a_legtobb_torok_vallalkozo_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4615399-3b42-4c94-be92-140a237c6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa2e7a-214f-4977-a844-7df573caa413","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Kereskedelemben_ingatlanbizniszben_erdekelt_a_legtobb_torok_vallalkozo_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 08. 10:30","title":"Kereskedelemben, ingatlanbizniszben érdekelt a legtöbb török vállalkozó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd.","shortLead":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű...","id":"20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14745fb-9d80-4a78-8370-02a4b100b436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","timestamp":"2018. október. 10. 06:41","title":"Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek meg hozzánk, és jobban érzik magukat, mint otthon. Természetes ellenségük nincs, irtani nem lehet őket, ősszel pedig behúzódnak a melegebb helyekre, ami sokszor a mi lakásunkat jelenti. És most már minden októberben erre lehet számítani.","shortLead":"Ezeket a vándorokat a határkerítés sem állította meg: a vándorpoloskák és az ázsiai márványpoloskák 4-5 éve érkeztek...","id":"20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a873d31b-ac72-4ae2-94d4-b3ff9ec0e29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_oktober_poloskainvazio_invaziv_rovar_","timestamp":"2018. október. 08. 15:16","title":"Nyakunkon az újabb poloskainvázió, és semmi remény, hogy megszabadulhatunk a büdös bogaraktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani határozatot a Magyar Közlönyben nem tartotta szükségesnek megjelentetni.","shortLead":"Az Iványi Gábor vezette egyház ügyében másodszor marasztalja el a parlamentet az Alkotmánybíróság, de a mostani...","id":"20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead232f2-3bd9-4694-8f47-4f2093c04df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ea40cd-31ab-4d4b-9368-a468165bd80d","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_torvenyserts_orszaggyules_alkotmanybirosag_magyarorszagi_evangeliumi_testverkozossg","timestamp":"2018. október. 09. 09:36","title":"Nem verték nagydobra, hogy ismét törvénysértőnek mondta ki az Országgyűlést az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy szerencsés volt az edzőteremben felkeresni a politikust, de ennél rosszabbul nem nagyon reagálhatott volna.","shortLead":"Nem biztos, hogy szerencsés volt az edzőteremben felkeresni a politikust, de ennél rosszabbul nem nagyon reagálhatott...","id":"20181008_Bekesen_gyurt_New_York_polgarmestere_mikor_egy_varoslako_lobbizni_kezdett_nala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a67181f8-32c1-400c-88cb-33bbe3ca062e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a34ec91-767d-40a6-b1e7-d3cdb4989706","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Bekesen_gyurt_New_York_polgarmestere_mikor_egy_varoslako_lobbizni_kezdett_nala","timestamp":"2018. október. 08. 16:07","title":"Békésen gyúrt New York polgármestere, mikor egy városlakó lobbizni kezdett nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be Mexikóban - tudósít az El Universal című helyi lap.","shortLead":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be...","id":"20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eec8eb-8068-49da-88d7-350566a01708","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","timestamp":"2018. október. 09. 13:27","title":"A helyi lakosok kapták el a bomlott elméjű, de ésszel üzletelő szervkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","shortLead":"Egy lőszerraktár robbant fel, a detonáció olyan erős volt, hogy a környező házak ablakai is betörtek. ","id":"20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7d2093-9c30-4acc-b975-209f5e3760b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2667f57-b275-4f59-baaa-0d61b486780c","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Jokora_robbanas_razta_meg_Ukrajna_eszaki_reszet_mentik_az_embereket__video","timestamp":"2018. október. 09. 08:24","title":"Jókora robbanás volt egy észak-ukrajnai városban, mentik az embereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy \"B\"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?","shortLead":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra...","id":"20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2320e9-7181-4b68-ba70-4ee36296b4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","timestamp":"2018. október. 09. 16:00","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]