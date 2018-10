Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181009_presser_gabor_koncert_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=918d0ae8-da34-494a-b5a2-4fbf52fbd2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe478d8-6398-4031-acf5-8ab133378ca3","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_presser_gabor_koncert_arena","timestamp":"2018. október. 09. 16:40","title":"Az ember, aki szereti a túlerőt – Presser-koncert videón, fotón, szóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de a hvg.hu információi szerint az intézményeknek ettől függetlenül a saját kezükbe kell venniük a sorsukat, mert az állam fenntartói szerepe megszűnik. Az \"egyetem kft.-kben és egyetem zrt.-kben\" értelemszerűen közalkalmazott oktatók sem lesznek, és most, hogy lassan elült körülöttük a vihar, kancellárok sem. ","shortLead":"Nem kerül az összes hazai egyetem alapítványi irányítás alá, ahogy az a Corvinusszal történik majd hamarosan, de...","id":"20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15e0f67-cdd7-4ca1-a852-1b78d5a0b32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34888e2a-f51c-490a-b621-0ca26910e4d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_egyetemek_allam_fenntarto_atalakulas_zrt_kft_alapitvany_pakovics_laszlo_corvinus_felsooktatas","timestamp":"2018. október. 09. 06:30","title":"Jöhet az ELTE Zrt. és a Debreceni Egyetem Kft.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","shortLead":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","id":"20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859daea7-d950-4b86-bdd8-d3ea4ddfcb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","timestamp":"2018. október. 08. 15:03","title":"A puding próbája: így fogadták a vásárlók az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tombol a vénasszonyok nyara.","shortLead":"Tombol a vénasszonyok nyara.","id":"20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c684525-d0ac-44f7-8a78-1ba1bdd42954","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Sok_napsutes_semmi_csapadek_igazi_kiranduloido_lesz_ma","timestamp":"2018. október. 09. 05:10","title":"Sok napsütés, semmi csapadék: igazi kirándulóidő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és gyalogosok kedden. ","shortLead":"Lesz még pár lezárás az itt tartózkodó török államfő miatt. Mutatjuk, mire számíthatnak a budapesti autósok és...","id":"20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98070ec6-a940-41ac-8ddc-ab1ef909bd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b302e0bc-cb84-4db8-bd16-5ba8d45d9d81","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_recep_tayyup_erdogan_budapest_orban_viktor_utlezaras_rendorseg","timestamp":"2018. október. 08. 19:29","title":"Nincs még vége az Erdogan miatti felfordulásnak, kedden folytatódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","shortLead":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","id":"20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc446c-f22a-4bd5-9c5c-da85e012424e","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","timestamp":"2018. október. 08. 16:50","title":"Aranyélet: vasárnap jön a teljes harmadik évad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","shortLead":"Erre a videóra nem lesz büszke, az biztos.","id":"20181008_autos_video_chesil_356_speedster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f741d9df-f886-44dc-b770-733e57e29137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9bd7ff-5588-4d93-a8e5-74dddce03454","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_autos_video_chesil_356_speedster","timestamp":"2018. október. 09. 04:36","title":"Videó: A pillanat, amikor a bénázó furgonos a folyóba lök egy autóritkaságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26107998-609d-456b-a5f7-faa6549e5ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0076e956-bedd-4800-b02c-ffd06f04cc30","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Hirunk_a_nagyvilagban_Semjen_Zsolt_vatikani_latogatasa_pusztaba_kialto_szo_maradt","timestamp":"2018. október. 10. 11:39","title":"Hírünk a nagyvilágban: Semjén Zsolt vatikáni látogatása pusztába kiáltó szó maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]