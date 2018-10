Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet, amelyen aztán akrobatikus mutatványokkal ugrál végig. Harmadik ilyen videóján félig juvés, félig realos Ronaldo-mezben nyomja.","shortLead":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet...","id":"20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7764b3-3113-47e9-8aa3-a71ed92b92f3","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Videó: Folytatja őrült látványos edzéseit a svájci Andri Ragettli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az újrainduló főpolgármester szerint a megállapodással nőnek Budapest önálló kompetenciái.","shortLead":"Az újrainduló főpolgármester szerint a megállapodással nőnek Budapest önálló kompetenciái.","id":"20181011_Tarlos_nehez_lett_volna_nemet_mondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33d9a6c-46f7-403a-a745-bea7f6cfebc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834fc11d-20a9-415a-9912-8853b9df25a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Tarlos_nehez_lett_volna_nemet_mondani","timestamp":"2018. október. 11. 13:12","title":"Tarlós: Nehéz lett volna nemet mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","shortLead":"A helyi angol családi vállalkozásból egy a fairtade szabályokat egyre inkább mellőző, amerikai tulajdonú vállalat lett.","id":"20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948a9211-2e78-4a28-8581-5639d4bd07fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be581b5d-c739-438d-bba7-456de814abdc","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Igy_lett_a_valaha_emberbarat_csokimarka_a_veresszaju_kapitalimus_mintapeldanya","timestamp":"2018. október. 13. 10:34","title":"Így lett a valaha emberbarát csokimárka a véresszájú kapitalizmus mintapéldánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283fb7cd-6b7f-40c4-81db-8c21f54e3c85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a Michael hurrikán halálos áldozatainak száma, tizennyolcan vesztették életüket helyi idő szerint péntek estig négy amerikai államban.","shortLead":"Tovább nőtt a Michael hurrikán halálos áldozatainak száma, tizennyolcan vesztették életüket helyi idő szerint péntek...","id":"20181013_michael_hurrikan_pusztitas_halalos_aldozatok_legi_bazis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283fb7cd-6b7f-40c4-81db-8c21f54e3c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65b338b-cb6f-4099-9d03-80a018d0abe5","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_michael_hurrikan_pusztitas_halalos_aldozatok_legi_bazis","timestamp":"2018. október. 13. 10:37","title":"Oda még el sem jutottak a mentőcsapatok, ahol a legsúlyosabban pusztított Michael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","shortLead":"A férfi lakásán további 12 millió forintot és egymillió forintnak megfelelő külföldi valutát is találtak.","id":"20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3790b68e-aa26-4313-9bfd-ec8fd68752fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f4ec77-c31b-4ecd-8b97-373f258568c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181013_Tizmillio_forintnyi_fuvet_cipelt_eppen_a_drogdiler_amikor_igazoltattak_a_rendorok","timestamp":"2018. október. 13. 10:59","title":"Tízmillió forintnyi füvet cipelt éppen a drogdíler, amikor igazoltatták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","shortLead":"A Renault egyik vezető munkatársa talált némi párhuzamot az olcsó román SUV és az ikonikus amerikai izomautó között.","id":"20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c69da7c-6372-4597-a49a-24f45281147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae77b1d2-034d-4746-bc5d-43ded9df4f51","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_a_nap_kijelentese_a_duster_a_roman_marka_ford_mustangja","timestamp":"2018. október. 11. 13:21","title":"A nap kijelentése: a Duster a román márka Ford Mustangja – ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","shortLead":"A szlovák Kolonica vezetője csak az unokája megszületését ünnepelte.\r

\r

","id":"20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d7fa06-2139-478b-89fd-d10a64fd8c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acffb094-a1d4-401f-acea-540150d70409","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Beugrott_a_kocsmaba_aztan_ittasan_vezetett_polgarmester","timestamp":"2018. október. 13. 09:35","title":"Beugrott a kocsmába unokát ünnepelni, aztán ittasan hajtott el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]