Az olaj és gáz mellett két kereskedelmi cég is bent van az elitben. A Lukoilról talán hallott, de melyik a többi orosz topvállalat? Megnéztük, milyen az élet ott, ahol teljes a foglalkoztatottság; nyilvános lett a Budapestre tervezett gigaberuházások listája; kiszámolták, hogy 30 milliárd forintot buktunk a letelepedési államkötvényeken. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. És akkor Orbán álma már negyven településen teljesült Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket. Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja A vonat épp csak elindult, de a férfi a kerekek alá szorult. Mozgó vonatról ugrott le egy férfi Debrecenben, szörnyethalt Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie. Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie 2010 óta megnőtt a korrupciógyanús közbeszerzések száma, de legalább pontosabban dokumentálják a megkötött szerződéseket. Korrupciókutató Központ: egyre több a gyanús közbeszerzés