Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint a következő napokban további apadás várható. A kirándulók most olyan helyekre is besétálhatnak, ahol máskor víz hömpölyög. Azt RTL Klub híradójának riportja.","shortLead":"Soha nem volt még olyan alacsony a Duna vízszintje, mint most. Komáromnál dőlt meg a rekord, sőt a vízügy szerint...","id":"20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120498c8-8d04-4c27-8496-d378f8d4cfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb151fa-4b91-439e-b162-6026c84ec6a3","keywords":null,"link":"/elet/20181014_Rekordalacsony_a_Duna_vizszintje","timestamp":"2018. október. 14. 19:56","title":"Rekordalacsony a Duna vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","shortLead":"Egy NAV-os dolgozó szociális alapon ingyenebédet kért a kislányának, bár több mint 300 ezer forintot keresett. ","id":"20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef341d2f-6e7c-4c04-a7bc-4fe568ad419a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_kislanya_ovodai_menzapenzen_sporolt_nyomoznak_a_NAVos_ellen","timestamp":"2018. október. 15. 06:21","title":"A kislánya óvodai menzapénzén spórolt, nyomoznak a NAV-os ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","shortLead":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","id":"20181016_Porsche_Panamera_GTS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f6f05f-b045-42c0-9489-f6db80d8ae52","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Porsche_Panamera_GTS","timestamp":"2018. október. 16. 08:26","title":"Kombiként is kapható a 460 lóerős új Porsche Panamera GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909831e7-65e5-405a-984b-8f565410f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szállítani kívánt ételek biztonságos elpakolása gyakran nem kis feladat. Erre a mindennapi kihívásra talált ki két tervező egy praktikus terméket.","shortLead":"A szállítani kívánt ételek biztonságos elpakolása gyakran nem kis feladat. Erre a mindennapi kihívásra talált ki két...","id":"20181014_prepd_colors_uzsonnasdoboz_etelhordo_kickstarter_etelhordo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=909831e7-65e5-405a-984b-8f565410f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f512763c-86a5-4937-8c93-11f309c002dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_prepd_colors_uzsonnasdoboz_etelhordo_kickstarter_etelhordo","timestamp":"2018. október. 14. 17:03","title":"Ez az ételhordó mágnessel oldja meg, hogy ne folyjon ki belőle semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami egy tulajdonságával tűnik ki a piacon lévő kínálatból.","shortLead":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami...","id":"20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a8995-d1c7-44c6-a5a5-89d52b79938c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","timestamp":"2018. október. 16. 11:03","title":"Mint az IKEA-ban: kiadnak egy okostelefont, amit önnek kell összeszerelnie otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","shortLead":"A CNN úgy értesült, hogy a szaúdi kormány már dolgozik egy közleményen, amelyben elismernék Dzsamál Hasogdzsi halálát.","id":"20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156e825d-5e42-4884-966f-1812c9b3d702","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_SzaudArabia_elismerheti_hogy_vallatasba_halt_bele_az_eltunt_ujsagiro","timestamp":"2018. október. 16. 05:16","title":"Szaúd-Arábia elismerheti, hogy vallatásba halt bele az eltűnt újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","shortLead":"Hollandiában is téma lett az Orbán-kormány Sargentini-ellenes kampánya, egy szatirikus műsorban magyarul üzentek.","id":"20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a52261-77a2-48a8-ade9-41a915f108f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Magyarul_uzentek_a_holland_teveben_Ugorj_le_az_Orbanvonatrol_amely_a_semmibol_a_semmibe_tart","timestamp":"2018. október. 15. 10:08","title":"Magyarul üzentek a holland tévében: „Ugorj le az Orbán-vonatról, amely a semmiből a semmibe tart”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","shortLead":"A rendezvényen felszólal többek között az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter is.","id":"20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab6f40b-6472-4f34-9f2e-44c80c5d6b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad276c6a-92a6-4788-a230-89a80bc2d9df","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Tobb_politikus_es_polgarmester_is_Hadhazyval_tuntet_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 15. 09:54","title":"Több politikus és polgármester is Hadházyval tüntet október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]