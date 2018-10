Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei a keddi londoni eseményen. Míg a microSD-kártyát a múltnak, addig újdonságát a jövőnek tartja. Kérdés, mit szólnak majd hozzá a telefongyártók és a felhasználók.","shortLead":"Kiváló specifikációjú telefonjai, okosórája, okoskarkötője mellett egy különleges memóriakártyát is bemutatott a Huawei...","id":"20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1239c04e-c593-49de-b9f9-d33d88a7ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7bc2d9-f75c-45d1-b653-02103c7dc911","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_huawei_nano_memory_card_toshiba_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 18. 10:03","title":"Előrukkolt valamivel a Huawei: leváltaná a microSD-memóriakártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog elmondta, korábban súlyos beteg volt.","shortLead":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog...","id":"20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249d2613-34d1-4250-8e5f-b65df67e6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. október. 17. 10:34","title":"Még ma délelőtt visszaadja parlamenti mandátumát Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő azonban riportjai közzététele után durva támadások kereszttüzébe került, s még közeli ismerősei között is akadt olyan, aki halálosan megfenyegette őt. Mégsem adta fel a harcot, s most úgy néz ki, talán győzelemre áll. ","shortLead":"Jessikka Aro csak le akarta leplezni, miként működnek az álhíreket gyártó oroszországi trollgyárak. A finn újságírónő...","id":"20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cfd54d-dd99-4203-9c21-dc84233d8fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68eb22a-5fd2-4ef5-923f-2059c9ce3ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Igy_vag_vissza_egy_finn_ujsagirono_a_befolyasos_orosz_trollgyaraknak","timestamp":"2018. október. 17. 18:05","title":"Így vág vissza egy finn újságírónő a befolyásos orosz trollgyáraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e318aae-daf7-47fa-9c03-121521ac5e97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben hamis fotók készítésére vette rá Google a mesterséges intelligenciát. A végeredmény még a kísérletben részt vevőket is meglepte. ","shortLead":"Nemrégiben hamis fotók készítésére vette rá Google a mesterséges intelligenciát. A végeredmény még a kísérletben részt...","id":"20181017_google_deepmind_biggan_hamis_fotok_generalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e318aae-daf7-47fa-9c03-121521ac5e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461b3bbf-b4e0-4d60-9298-845e2570a9e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_deepmind_biggan_hamis_fotok_generalasa","timestamp":"2018. október. 17. 09:03","title":"Rávették fotózásra a mesterséges intelligenciát – az eredmény még a kísérlet résztvevőit is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel az Adobe termékigazgatója azt, hogy nemsokára megérkezik a teljes értékű Photoshop iPadekre.","shortLead":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel...","id":"20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3416c904-fe4b-4858-82f4-0600af0a0d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","timestamp":"2018. október. 16. 15:03","title":"Jó hír, ha iPadje van: érkezik rá a teljes értékű Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd5ef0f-a687-477a-b2c7-a1de86451a91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók éveken át vizsgálták a földköpenyt és a földkérget a Ross selfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt eredmények helyett valami egész mást tapasztaltak.","shortLead":"A kutatók éveken át vizsgálták a földköpenyt és a földkérget a Ross selfjég alatt, ám az eredetileg elgondolt...","id":"20181018_antarktiszi_jeg_ross_selfjeg_hangja_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd5ef0f-a687-477a-b2c7-a1de86451a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73503f83-35c2-4259-a29f-239624291b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_antarktiszi_jeg_ross_selfjeg_hangja_video","timestamp":"2018. október. 18. 08:03","title":"Ijesztő hangot rögzítettek az Antarktisz jegét vizsgáló tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70734257-3f6a-4851-ad84-f0008f58d245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus bizakodó, mert jó néhány helyen még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, így elképzelhetőnek tartja, hogy legkésőbb a tavaszi EP-választásokig meglesz az egymillió szignó.","shortLead":"A független politikus bizakodó, mert jó néhány helyen még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, így elképzelhetőnek...","id":"20181017_Hadhazy_szerint_mar_nagyjabol_szazezren_alairtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_peticiojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70734257-3f6a-4851-ad84-f0008f58d245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c3add3-5c44-4f5e-9a70-bccaae1d292f","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hadhazy_szerint_mar_nagyjabol_szazezren_alairtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_peticiojat","timestamp":"2018. október. 17. 07:06","title":"Hadházy szerint már nagyjából százezren aláírták az Európai Ügyészségről szóló petícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]