A miniszterelnök is felszólalt a Magyar Turisztikai Ügynökség éves ünnepi rendezvényén, ahol az is kiderült, mi az új országmárka.

A hazai idegenforgalom sikereit jött ünnepelni, de azért migránsozott egyet Orbán Viktor a Turizmus Summit 2018-as konferencián. A miniszterelnök a Müpában arról beszélt, hogy Magyarország bekerült az Európa jövőjéről szóló vitába, amely a bevándorláspárti föderalisták és a bevándorlásellenes nemzeti erők között zajlik. Nem kérdés, a kormány melyik oldalon áll, de hogy jön ide az idegenforgalom?

Például úgy, hogy ha egy országnak sok az ellenlábasa, akkor a turisták szemében is érdekessé válik – ezt pedig ki kell használni. És azért is – fogalmazott a miniszterelnök –, mert Magyarország nem gyenge, márpedig egy ország gyengeségének jól látható jelei vannak, romos épületek, romló közbiztonság, terrorcselekmények. „Ezzel szemben nálunk sikeres a turizmus, mert Magyarország a legbiztonságosabb, itt nincsenek terrortámadások és no-go zónák” – tette hozzá a miniszterelnök.

© Fazekas István

A beszéd legmeglepőbb kijelentése talán az volt, amikor a miniszterelnök arra biztatta a fiatalokat, hogy menjenek külföldre tanulni – igaz, azért azt is kérte tőlük, hogy utána jöjjenek haza tudásukat kamatoztatni. A turizmusban dolgozó sikeres vállalkozók szükségszerűen hazafiak, hiszen a pénzkeresetnek ez a formája egyben hazaszeretet – véli Orbán Viktor.

És ha már az ágazatnál tartunk: a cél az, hogy a most a GDP 10 százalékát adó turizmus teljesítménye 2030-ra 16 százalékosra növekedjen. És ehhez megvan az új országmárka is, amelyet Orbán Viktor beszéde után mutattak be. Az új szlogen: Wellspring of Wonders, vagyis a csodák forrása. A rövidítés pedig: WOW - ez angolul ugye olyasmit jelent, hogy hűha, és még a magyar nyelvbe is beszivárgott.

Ők pedig a Pro Turismo díjasok:

© Fazekas István

Slusszpoénként a jelenlévők mindegyike (a Müpa tele volt) megkapta Ákos Hazatalál című CD-jét, amelynek címadó dalában a zenész – mint korábban elmondta – "hazához való viszonyát" fogalmazta meg.