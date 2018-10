Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083972d1-a06a-4db4-84bb-97da5395c749","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legritkább ásványára, reiditre bukkantak egy 300 millió éves meteoritkráterben Nyugat-Ausztráliában. Ez az első alkalom, hogy reiditet találtak az országban és mindössze a hatodik eset, hogy ilyen ásványra bukkantak a történelem során.","shortLead":"A világ egyik legritkább ásványára, reiditre bukkantak egy 300 millió éves meteoritkráterben Nyugat-Ausztráliában...","id":"20181021_reidit_ritka_asvany_meteoritkrater_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083972d1-a06a-4db4-84bb-97da5395c749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883b3222-ad1f-44bf-a2c3-1d3fc690d876","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_reidit_ritka_asvany_meteoritkrater_ausztralia","timestamp":"2018. október. 21. 08:33","title":"Ultraritka ásványt találtak egy 300 millió éves meteoritkráterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és úgy tűnik, a trend a harmadik negyedévben sem változott. A bankok sorra állnak elő új konstrukciókkal.","shortLead":"Idén is folyamatosan bővül a vállalati hitelezés, a második negyedévben 240 milliárd forinttal nőtt a hitelállomány, és...","id":"201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f8da438-3f1a-43ad-b23f-b6739916686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a48463-5f00-44ae-9811-81d3bc626898","keywords":null,"link":"/kkv/201842__kkv_es_hitelek__folyamatos_bovules__mikrovallalkozasok__a_szukseges_plusz","timestamp":"2018. október. 22. 09:00","title":"A vállalkozások most szinte fürödhetnek a hitelajánlatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazás biztonságára legalább 70 ezer rendőr és katona ügyel.","shortLead":"A szavazás biztonságára legalább 70 ezer rendőr és katona ügyel.","id":"20181020_Ongyilkos_merenyletek_zavartak_meg_az_afganisztani_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc21e98c-31e6-4250-8dc0-ec279964e426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b4f32-e250-49b9-b021-c18aa1e4222e","keywords":null,"link":"/vilag/20181020_Ongyilkos_merenyletek_zavartak_meg_az_afganisztani_valasztasokat","timestamp":"2018. október. 20. 21:16","title":"Öngyilkos merényletek zavarták meg az afganisztáni választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi weboldalon. Igaz, drágábban, és egyfajta zsákbamacskáért is fizetnie kell.","shortLead":"Aki nem bírja kivárni a OnePlus 6T bemutatását, valamivel hamarabb is megkaphatja a telefont, egy svéd e-kereskedelmi...","id":"20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68ce2956-5da5-414b-9f7b-21d5ec0bd9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df40cfc-59ad-4edf-90c1-85a4e53e5d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oneplus_6t_ertekesitese_a_bejelentese_elott_webhallen","timestamp":"2018. október. 22. 12:03","title":"Hamarabb árulják a OnePlus 6T-t, mint ahogy bejelentik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","shortLead":"A kormány elzárkózik a tiltakozók fő követelésétől, új népszavazás kiírásától.","id":"20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d80a1-6f6b-4019-a647-5b5b1b3e98d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181020_Tobb_mint_felmillioan_tuntettek_Londonban_a_Brexit_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Több mint félmillióan tüntettek Londonban a Brexit ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","shortLead":"Joachim Ronneberg 99 éves volt.","id":"20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95dd6b4-5af2-4832-b390-043e364481c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033eab95-a2dd-4f0b-95e7-e382aed531fc","keywords":null,"link":"/vilag/20181022_Meghalt_a_ferfi_aki_szabotalta_Hitler_atomterveit","timestamp":"2018. október. 22. 14:49","title":"Meghalt a férfi, aki szabotálta Hitler atomterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A frontember megszólalt a Wellhello-balhéról.","shortLead":"A frontember megszólalt a Wellhello-balhéról.","id":"20181022_Fluor_Tomi_Senkinek_nem_irtam_azt_hogy_bantani_fogom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadc9e5-0271-4d3e-949c-806a0288e968","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Fluor_Tomi_Senkinek_nem_irtam_azt_hogy_bantani_fogom","timestamp":"2018. október. 22. 10:06","title":"Fluor Tomi: Senkinek nem írtam azt, hogy bántani fogom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) által közösen indított szonda fejlesztésében magyar kutatók is részt vettek.","shortLead":"Elindult szombat hajnalban az európai-japán BepiColombo űrszonda a Naphoz legközelebb keringő bolygóhoz, a Merkúrhoz...","id":"20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0256103-319d-4879-b178-e262917ce904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2649689-f999-4c5e-af95-c20e5ca46363","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_bepi_colombo_urszonda_merkur_esa_jaxa","timestamp":"2018. október. 21. 07:13","title":"Szombat hajnalban elindultunk a Merkúrhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]