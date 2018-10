Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","shortLead":"A Volkswagen vázolja számunkra, hogy milyen csúcstechnológiát szerel legújabb járművei világításába.","id":"20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c69ae476-6854-4eaf-956f-3014998da05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826fba2b-9151-461f-a7d6-ceee6ec4406a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_itt_az_utjelzeseket_is_vetito_szuper_fenyszoro_de_a_kodlampa_buta_marad","timestamp":"2018. október. 24. 08:21","title":"Itt az útjelzéseket is vetítő szuper fényszóró, de a ködlámpa buta marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi eltérés.","shortLead":"Ezek az egymást vontató amerikai járgányok szinte mind ugyanolyanok, leginkább csak méretükben fedezhető fel némi...","id":"20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363bc557-9fb4-4e10-8ca4-46125012e4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a05d91-e9df-430d-97fd-4d0417c97f15","keywords":null,"link":"/cegauto/20181023_a_nap_fotoi_a_vontatoautot_vontato_vontatot_vontato_vontato_texaco_usa","timestamp":"2018. október. 24. 06:41","title":"A nap fotói: a vontatóautót vontató vontatót vontató vontató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és pozitív munkahelyi légkör vegye körül. A viselkedési közgazdaságtan kísérletei arra mutatnak rá, hogy ezekben az esetekben nő a motiváció, az öröm és a teljesítmény – és végső soron az elköteleződés is.","shortLead":"Az embernek szüksége van arra, hogy erőfeszítéseit elismerjék, elmélyedhessen a munkájában, ötleteit felhasználják és...","id":"20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9825a704-b047-4d89-801b-dbc10e05a38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5971aeb-7050-4aee-978f-4bbeb6470ebd","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181023_Mi_a_hatekony_munka_titka_Mutatunk_6_segito_tippet","timestamp":"2018. október. 23. 19:15","title":"Mi a hatékony munka titka? Mutatunk 6 segítő tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","shortLead":"Ezzel az október 24-ére vonatkozó eddigi rekord is megdőlt.","id":"20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6b8226d-ca48-470a-88e8-263cb10756f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bdbad1-74e9-4f98-ad06-2f21332423bf","keywords":null,"link":"/idojaras/20181024_120_km__oras_szelet_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2018. október. 24. 11:00","title":"120 km/órás szelet mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91354a36-bbc5-4fb6-820e-184302023c25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Asztalitenisz egész pontosan.","shortLead":"Asztalitenisz egész pontosan.","id":"20181022_asztalitenisz_vb_magyar_logo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91354a36-bbc5-4fb6-820e-184302023c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a9628d-9952-4cf5-b199-d7f270437d85","keywords":null,"link":"/sport/20181022_asztalitenisz_vb_magyar_logo","timestamp":"2018. október. 22. 17:15","title":"Ez lesz a magyar pingpong vb logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","shortLead":"Sorra zárják be az iskolákat, a szállodák ablakaira pedig deszkákat szerelnek a 4-es erősségű hurrikán érkezése miatt. ","id":"20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f7b974-e811-454f-88be-3ed8acaedff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f8c37-165b-4f0a-b6e4-c3f6989b0bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181023_230_kilometeroras_szellel_kozelit_Mexikohoz_Wilma","timestamp":"2018. október. 23. 08:56","title":"230 kilométer/órás széllel közelít Mexikóhoz Willa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","shortLead":"Napközben csökken a felhőzet, de 15 foknál nem lesz melegebb.","id":"20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3896327a-54a4-4a27-8523-8de97c0e3114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7482a-464d-4ce2-9ccf-64091295283f","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Esovel_es_viharos_szellel_erkezett_meg_a_szerda","timestamp":"2018. október. 24. 05:13","title":"Esővel és viharos széllel érkezett meg a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]