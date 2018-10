Madonna ajánlatkéréssel fordult a londoni St. James’s Parkban székhellyel rendelkező Talent Private Staff tanácsadó és magánháztartások részére munkaerőt toborzó irodához, sürgősen privát szakácsra lenne szüksége. A napi munkaidőben foglalkoztatott séf számára egyik fő igénye a magas szintű főző- és sütőtudomány mellett, hajlandó legyen vele utazni elsősorban Lisszabonba, Londonba vagy New Yorkba. Mint ismert, a sztárénekes az utóbbi években részben Londonban tölti idejét, ahol 18 éves Rocco fia él apjával Guy Ritchie-vel; részben pedig New Yorkban és Lisszabonban, az előbbi 22 éves lánya Lourdes Leon lakhelye is; míg az utóbbi városban egy másik fia, David Banda tanul és futballozik. Madonna egyébként a portugál fővárosban a Hotel Palacio Ramallete mind a 14 szobáját bérli.

© masteszta.blog.hu

A díva személyi séfjelöltje iránt támasztott elvárása: ismerje és mesterien gyakorolja a kulináris művészetben a kóser, olasz és ázsiai konyhát, s legyen a rizottó és a sushi specialistája. A minden szempontból megfelelő szakácsnak évi 110 ezer font – több mint 40 millió forint – üti a markát Madonna számlájáról, ami egész tisztességes keresetnek számít.

Nem örülnénk ugyan, ha átmenetikeg elveszítenénk itthon egy remek séfet, de lehet próbálkozni...