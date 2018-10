Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","shortLead":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","id":"20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93bda05-2217-4853-963d-817f82963cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","timestamp":"2018. október. 29. 13:04","title":"Imádja az internet a hároméves kislányt, aki kívülről fújja a Bohemian Rhapsodyt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyen Pawel Zadrozniak halloweenhez közeledve gondolta újra Michael Jackson örökzöld slágerét.","shortLead":"A lengyen Pawel Zadrozniak halloweenhez közeledve gondolta újra Michael Jackson örökzöld slágerét.","id":"20181030_pawel_zadrozniak_floppotron_michael_jacksron_thriller","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735bb4a-f282-4a06-bb55-46337388d495","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_pawel_zadrozniak_floppotron_michael_jacksron_thriller","timestamp":"2018. október. 30. 12:03","title":"Zseniális videó: Michael Jackson Thrillerje, ahogy még nem hallotta, floppy-meghajtókkal előadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fedb96-1af7-48f7-80f7-276665e4986d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"90 másodpercenként egy új villanyautó. ","shortLead":"90 másodpercenként egy új villanyautó. ","id":"20181029_BYD_kina_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72fedb96-1af7-48f7-80f7-276665e4986d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baec3bc-45f6-427d-99b2-464da9c64adf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_BYD_kina_elektromos_auto","timestamp":"2018. október. 29. 10:22","title":"Videó: Így ontja az elektromos autókat Kína legnagyobb gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte a 16 TB-os változatot, de ennek egyelőre se híre, se hamva.","shortLead":"Saját rekordját megdöntve állt elő a Western Digital az új, 15 TB-os merevlemezzel. A konkurencia ugyan 2018-ra ígérte...","id":"20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e7188f-3c5a-4d73-9895-c5ef2f314a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34865a24-77f7-46f1-bde1-78492f84d2df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_western_digital_15_tb_merevlemez_tarhely","timestamp":"2018. október. 29. 15:03","title":"Ennyi tárhely elég lesz? Bemutatták a 15 TB-os winchestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Karbantartást végez a MÁV-HÉV Zrt., emiatt most szombaton és vasárnap pótlóbusz jár Szigetcsép és Ráckeve között, november 19-éig pedig egy vágányon közlekednek a járatok Szigetszentmiklós-Gyártelep és Tököl között, és emiatt ismét megváltozik a menetrend.","shortLead":"Karbantartást végez a MÁV-HÉV Zrt., emiatt most szombaton és vasárnap pótlóbusz jár Szigetcsép és Ráckeve között...","id":"20181030_Pentektol_ket_hetig_megvaltozik_a_rackevei_HEV_kozlekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0a5381-23dd-4ca2-a2ce-75250deb3344","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181030_Pentektol_ket_hetig_megvaltozik_a_rackevei_HEV_kozlekedese","timestamp":"2018. október. 30. 13:08","title":"Péntektől két hétig megváltozik a ráckevei HÉV közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","shortLead":"A megkérdezettek több mint felének azonban nem lenne baja azzal, ha lenne zsidó a családjában.","id":"20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec58e6e-39ce-45d5-9a86-7c929f182e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Csak_minden_otodik_magyar_fogadna_el_muszlimot_csaladtagkent","timestamp":"2018. október. 30. 15:46","title":"Csak minden ötödik magyar fogadna el muszlimot családtagként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő. A közelmúltban élesben is megmutatta, mire is jó valójában.","shortLead":"A 2018-as iPhone-ok mellett bemutatott új generációs Apple okosóra egyik érdekes funkciója az elesésérzékelő...","id":"20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6b127d-f510-4201-9055-00a6a7b2d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcd98f-411d-4ea1-bbfd-6777ea4f1bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_watch_series4_eleses_erzekelo_megmentett_egy_sved_ferfit","timestamp":"2018. október. 30. 13:03","title":"Nem úri huncutság, már életet is mentett: élesben vizsgázott az Apple Watch elesésérzékelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]