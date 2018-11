Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Más rokkantkártyájával parkolt a bíró
Pénzbüntetés várhat rá. ","shortLead":"Egy világkupa-állomáson nyertek világcsúccsal a magyar gyorskorcsolyázók. "A karmesterségben az ötven százalékig eljutni egyszerű, a száz százalék mindig egyre feljebb van"
Még van ideje Verdi Requiemjéig a fiatal, külföldön is sikeres dirigensnek, Farkas Róbertnek, akinek az útja a cigánymuzsikától hangos hevesi mulatságoktól Berlinig ível. Interjú. Talált egy mosolygó galaxisformációt a Hubble az űrben – fotó
A Hubble felvételén két sárga fényű égitest látható egy fényív felett, a formáció mosolygó arcot rajzolt a csillagok közé. Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója
A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni. Karnyújtásnyira van a világkupa-győzelemtől Hosszú Katinka
A háromszoros olimpiai bajnok úszó az összetettben vezető Sarah Sjöström sarkában van.

Telitalálatról ne álmodjon, de ötöse még lehet a hatos lottón - íme a számok

Luxusautó, iPhone, bevásárlás: másfél milliárd uniós pénz folyt szét Magyarországon
Szingapúrtól Észtországig folyt a hazánknak megítélt támogatás, lett belőle luxusautó, milliós fizetések, ingatlanvásárlás fedezete is. Csak épp az ígért gáztöltőállomásokból nem lett semmi.