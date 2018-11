Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénz nincs, megszorítások vannak. A természettudományi kar dékánja belebukott ebbe.","shortLead":"Pénz nincs, megszorítások vannak. A természettudományi kar dékánja belebukott ebbe.","id":"20181106_Belebukott_a_penzhianyba_az_ELTE_dekanja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db26b59-76b9-4085-9b02-9f7e25a2e1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Belebukott_a_penzhianyba_az_ELTE_dekanja","timestamp":"2018. november. 06. 17:36","title":"Belebukott a pénzhiányba az ELTE dékánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el a háztartásokba. Kihasználni viszont egyelőre senki sem tudja.","shortLead":"Nighthawk néven mutatta be két új routerét a Netgear, a cég minden eddiginél gyorsabb internetet hoz el...","id":"20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=086c5bcd-bf4c-4e62-9d58-8c01b8c87c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf8988-4132-4142-9f2c-b714691a69fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_netgear_router_wifi_6_vezetek_nelkuli_internet_gyors_wifi_ax8_ax12","timestamp":"2018. november. 08. 11:33","title":"Gyorsabb és stabilabb wifit ígér otthonra a Netgear, csinált is hozzá két új routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és az egészségügyben. ","shortLead":"A kormány az elmúlt években a közszférában több lépésben béremeléseket hajtott végre, főleg az oktatásban és...","id":"20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7ba33d-09db-402e-9741-74f7671ec4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7805c8f-d4fc-4290-9889-20c66f863015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Brutalisan_no_az_atlagber_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 07. 12:23","title":"Brutálisan nő az átlagbér Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg a szoptató anyákat, de a határozat végén megjegyzik, ízléstelen volt az egész.","shortLead":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg...","id":"20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07fc4d7-0f05-4f82-a8ea-b99dd3f20a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"Alpári stílusban osztályozták a női melleket a közrádióban, a Médiatanács nem talált problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78020-66f9-4619-83ee-79a4cc995673","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vásárló találta a fehér tollakat a vákuumcsomagolt termékben, értesítette a Nébihet.","shortLead":"Egy vásárló találta a fehér tollakat a vákuumcsomagolt termékben, értesítette a Nébihet.","id":"20181108_madartoll_csirke_virsli_szlovakia_import_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a78020-66f9-4619-83ee-79a4cc995673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68db75-3ba4-4b96-86e6-bb120eb5128e","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_madartoll_csirke_virsli_szlovakia_import_nebih","timestamp":"2018. november. 08. 11:45","title":"Madártollak kerültek elő a szlovák importvirsliből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","shortLead":"Egyesben a tenisz világranglista első húsz helyezettje közé szeretne kerülni a párosban kétszeres világbajnok teniszező.","id":"20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200d53fb-21a8-479f-b411-dfe948cc557d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dee370-40e6-43ef-bccb-0864689d81f3","keywords":null,"link":"/sport/20181108_babos_timea_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2018. november. 08. 11:21","title":"Babos hatalmas célt tűzött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]