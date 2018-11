Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","shortLead":"A vizsgálat már több mint egy éve tart, de gyanúsítottakat még nem hallgattak ki az ügyben.","id":"20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510e705a-6f42-413e-be3b-af1103dbaab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12479bab-1ce9-4ef6-af93-0565d97d4b6f","keywords":null,"link":"/sport/20181112_Meg_mindig_nyomoznak_az_uszoszovetsegnel_a_Bienerthera_ketes_ugyei_miatt","timestamp":"2018. november. 12. 09:18","title":"Még mindig nyomoznak az úszószövetségnél a Bienerth-éra kétes ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b997f0c3-3814-495d-9c65-c9f03472d06b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CLA most lencsevégre kapott prototípusán már alig van álcázófólia, vagyis nagyon közel vagyunk a hivatalos leleplezéshez. ","shortLead":"A CLA most lencsevégre kapott prototípusán már alig van álcázófólia, vagyis nagyon közel vagyunk a hivatalos...","id":"20181112_kemfotokon_a_mar_alig_alcazott_kovetkezo_kecskemeti_mercedes_cla_aosztaly_szedan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b997f0c3-3814-495d-9c65-c9f03472d06b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e48458-2def-4227-a2e4-a1ae4468c9a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_kemfotokon_a_mar_alig_alcazott_kovetkezo_kecskemeti_mercedes_cla_aosztaly_szedan","timestamp":"2018. november. 12. 11:21","title":"Kémfotókon a már alig álcázott következő kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fa0bf0-825c-477e-a623-3c88da456c05","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Kóstoláson jártunk az áruházláncnál, azt is megtudtuk, mit kell tenni, ha valaki a polcon szeretné látni a termékét. ","shortLead":"Kóstoláson jártunk az áruházláncnál, azt is megtudtuk, mit kell tenni, ha valaki a polcon szeretné látni a termékét. ","id":"20181113_aldi_kostolo_teszt_termek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fa0bf0-825c-477e-a623-3c88da456c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e53e86-6dd2-4e6b-839a-8385bbdff97e","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_aldi_kostolo_teszt_termek","timestamp":"2018. november. 13. 13:20","title":"Tejfölre virsli, mustárra chips: kóstolóink megpróbáltatásai az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának azokra, akik cipészmesterségre adják a fejüket. Már csak az a kérdés, honnan is lehetne azt megtanulni.","shortLead":"A Nietsch–Hajmási suszterájban úgy látják, a szakma meghalt, de az igény az egyedi cipőre nem; mesés sikerek várnának...","id":"20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9961222a-cd4b-49e5-a1ca-0b09c0472b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10674d7b-59f6-4056-ba34-1521d30a7614","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Nekem_rengeteg_cipot_csinalt_az_uram_de_az_ove_mindig_lyukas_volt__igy_egyesult_ket_szazeves_cipeszdinasztia_Budapesten","timestamp":"2018. november. 12. 11:30","title":"\"Nekem rengeteg cipőt csinált az uram, de az övé mindig lyukas volt\" – két összefonódó cipészdinasztia múltja és jelene ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felejthetetlen kaland garantált.","shortLead":"A felejthetetlen kaland garantált.","id":"20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f931421-dc97-4014-bb53-3eb01bc86110","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","timestamp":"2018. november. 13. 07:07","title":"Vízen akar kempingezni? Ezzel a sátorral simán megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre többször kerül elő, hogy meddig tart még a lakásdrágulás, mikor várható a lakásárak csökkenése.","shortLead":"Az ingatlanpiacot is komolyan érintő válság tízéves évfordulója és a 2014 óta tartó lakáspiaci élénkülés miatt egyre...","id":"20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f1f3e2-5555-4c3b-855f-4cf872aece9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1bb9a8-ba72-4a83-a894-1203dc755ec7","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Egy_evvel_tobbet_kell_kuzdeni_egy_uj_mint_egy_hasznalt_lakasert","timestamp":"2018. november. 13. 09:50","title":"Egy évvel többet kell küzdeni egy új, mint egy használt lakásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","shortLead":"December 7-től a Sony konzolján is játszható lesz a hazánkban is igen népszerű PlayerUnknown's Battlegrounds. ","id":"20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afad3bb-589a-4032-ace9-6b3ba0eaffca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_pubg_playerunknownss_battlegrounds_playstation_4_megjelenes","timestamp":"2018. november. 13. 17:33","title":"Itt a bejelentés: PlayStationre is megjelenik az utóbbi idők egyik legjobb játéka, a PUBG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két éven át alkalmazta a West Japan Railways azt a feladatot a képzésben, amely életveszélybe sodorta a leendő dolgozókat.","shortLead":"Több mint két éven át alkalmazta a West Japan Railways azt a feladatot a képzésben, amely életveszélybe sodorta...","id":"20181113_japan_vonat_sinkanszen_gyakornoki_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36bab0d-b3b4-47dd-a45a-c14510123086","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_japan_vonat_sinkanszen_gyakornoki_program","timestamp":"2018. november. 13. 11:03","title":"Kegyetlen módszerrel tréningezte dolgozóit a japán vasúttársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]