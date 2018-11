Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","shortLead":"Alacsony a folyók vízszintje, többe kerül az áram előállítása.","id":"20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899b1e2-5e36-4674-ab1a-ede78db2315e","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_A_meleg_miatt_dragul_az_aram","timestamp":"2018. november. 18. 16:54","title":"A meleg miatt drágul az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légszennyezettség miatt.","shortLead":"A légszennyezettség miatt.","id":"20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524177ba-398d-4d52-8a78-8e54e3c8b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e1f1bf-ebba-4a02-9efa-fe035017fa45","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Ujabb_nagyvarosokbol_tiltjak_ki_a_dizel_autokat_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 18:54","title":"Újabb nagyvárosokból tiltják ki a dízel autókat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok nyerte a 200 méter vegyes döntőjét , de maradt a második helyen a vk összetett pontversenyében.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok nyerte a 200 méter vegyes döntőjét , de maradt a második helyen a vk összetett...","id":"20181117_Hosszu_Katinka_Szingapurban_vegyesen_elso_osszetettben_masodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fcc56-3c41-46e8-aa2b-9f52a59fd122","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Hosszu_Katinka_Szingapurban_vegyesen_elso_osszetettben_masodik","timestamp":"2018. november. 17. 13:55","title":"Hosszú Katinka Szingapúrban: vegyesen első, összetettben második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében annak, aki valamilyen különlegességre vágyik. ","shortLead":"A karácsony közeledtével egy ritkaságokat is kínáló játékkatagólust ad ki az eBay, de mélyre kell nyúlnia a zsebében...","id":"20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4456a4-985f-41cd-9abb-12cf23870f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1829e50-3933-40e2-ab4c-14fcd4303173","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_ebay_toybook_2018_jatekkatalogus_karacsonyi_ajandek_magic_the_gathering_alpha_black_lotus","timestamp":"2018. november. 18. 16:03","title":"Ezért az egyetlen játékkártyáért 28 millió forintnál is többet kér az eBay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194ed112-5935-4fae-a365-02e1585c4c7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Miközben az ökológiai gazdálkodásra alkalmas táblák összterülete egyre nagyobb, a biogazdaságokban tartott jószágok száma több fajta esetében jelentősen visszaesett az utóbbi időben.","shortLead":"Miközben az ökológiai gazdálkodásra alkalmas táblák összterülete egyre nagyobb, a biogazdaságokban tartott jószágok...","id":"201842_biogazdalkodasi_kanyarok_atermoteruletnek_a3_szazaleka_oko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=194ed112-5935-4fae-a365-02e1585c4c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4979f3-7ae9-4547-ae2d-2d09ac98acbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/201842_biogazdalkodasi_kanyarok_atermoteruletnek_a3_szazaleka_oko","timestamp":"2018. november. 18. 09:00","title":"A magyar termelők kevesebb mint egy százaléka biogazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb órákban mínuszokra is készülni kell, s többfelé a maximumok is plusz 5 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő hét elején az eső mellett havas eső, havazás is lehet, a hét második felében eső lesz a jellemző. A leghidegebb...","id":"20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d23475-fac1-45e1-bbff-3d39c36c5c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292b3dd-91af-4cb8-b71a-9c4fd1f4dbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Most_aztan_jon_minden_ho_eso_havas_eso","timestamp":"2018. november. 18. 16:35","title":"Most aztán jön minden: hó, eső, havas eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje ugyanis fele ennyibe kerül. Kipróbáltuk, hogy megnézzük van-e valamilyen komolyabb buktatója.","shortLead":"Nem feltétlenül kell 120 ezer forintot kifizetnünk, ha egy teljes értékű okosórára vágyunk. A Mobvoi viselhető kütyüje...","id":"20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea884ca-2d36-498c-bba5-6a47426194a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812d1c7-9c2d-40d5-87a6-2629f8b033fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_mobvoi_ticwatch_e_okos_ora_teszt","timestamp":"2018. november. 17. 20:00","title":"Sokat tudó óra fél áron, és még telefonálni is lehet vele – túl szép, hogy igaz legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]