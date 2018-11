Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","shortLead":"Így ránézésre nincs semmi szégyenkezni valója egy ilyen \"játékautónak\".","id":"20181117_lego_bugatti_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e7326c-800a-473b-bdb7-4570e6bf13f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7e8ff7-6b47-4c07-b5fa-ddbbc1495e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_lego_bugatti_chiron","timestamp":"2018. november. 17. 15:51","title":"Egymás mellett áll az igazi és a Lego Bugatti Chiron a márka múzeumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel ezelőtti eredményhez képest. A Jobbik is erősödne, az LMP – ha minden így marad – nem küldhetne képviselőt.","shortLead":"A Politico mandátumbecslése szerint a 21 magyar EP-helyből 14-et elvihet a Fidesz. Ez plusz két hely az öt évvel...","id":"20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c385bd66-8c8a-46e2-907a-491f4b31a834","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_EPvalasztas_ketharmada_lehet_a_Fidesznek_az_LMP_nem_jutna_be","timestamp":"2018. november. 19. 09:17","title":"EP-választás: kétharmada lehet a Fidesznek, az LMP nem jutna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve, ez biztosítja, hogy a 2019. május 20-ától érvényes új mértékegységrendszer hosszú távon stabil és konzisztens lesz.","shortLead":"A Nemzetközi Mértékegységrendszert, amelynek alapegységei ezentúl természeti/technikai állandókhoz lesznek kötve...","id":"20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d128475a-3fdf-4691-a66a-580824450ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61af2142-7920-4bf2-9f44-fe000400612a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_si_mertekegysegrendszer_atalakitasa_1_kg_egy_masodperc_meghatarozasa","timestamp":"2018. november. 19. 00:03","title":"2019-től máshogy mérjük a kilogrammot, most a másodperc átalakítása következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","shortLead":"A kamarát két cikluson át vezető Réti László nem indult újra a tisztségért.\r

","id":"20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e4b3e8e-9c7f-4928-b12e-ec60abd8011f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caeed46-bd39-4a72-8d1f-a0401af58c98","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Uj_elnoke_van_a_Budapesti_Ugyvedi_Kamaranak","timestamp":"2018. november. 17. 14:28","title":"Új elnöke van a Budapesti Ügyvédi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az extrém sportoló már útra készen várja Chilében, hogy elindulhasson az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban síléceken folytatja útját. Első magyarként akarja elérni a Déli-sarkpontot, ahova egy darabig a Fókusz stábja is elkíséri.","shortLead":"Az extrém sportoló már útra készen várja Chilében, hogy elindulhasson az Antarktiszra, ahonnan gyalog, pontosabban...","id":"20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca92dcb6-579c-4c27-a254-fc27e2a4fa67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69abf5d7-a3d9-497e-a40c-a6d36e893106","keywords":null,"link":"/sport/20181117_Utrakesz_a_Delisarkra_indulo_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2018. november. 17. 21:05","title":"Útrakész a Déli-sarkra induló Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]