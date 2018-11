Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát kegyelemben részesítette. ","shortLead":"Elvileg csak a két pulyka egyike kapott volna kegyelmet, ám az amerikai elnök, akárcsak tavaly, idén is mindkét pulykát...","id":"20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c42771-b4e9-4237-84d4-414da87e959b","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_donald_trump_amerikai_elnok_kegyelem_halaadas","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Két pulykának kegyelmezett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából a lejárató és álhíreket az Apple-ről, Hillary Clintonról vagy épp Katarról.","shortLead":"A Google Analytics alapján 17 olyan oldalhoz lehet köze a Defines Public Affairs nevű PR-cégnek, ami ontotta magából...","id":"20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6e2f17-8923-405b-ad97-f43d0744d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705d9a2c-fbb6-4853-b587-f2b52a05d3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_facebook_defines_public_affairs_alhirek_negativ_pr_sotet_pr","timestamp":"2018. november. 21. 09:33","title":"Onthatta magából az álhíreket a sorosozós cég, amivel tisztára akarta mosni magát a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön engedély kell.","shortLead":"A Fehér Ház új viselkedési szabályokat vezetett be, ha valaki többet szeretne kérdezni az elnöktől, ahhoz külön...","id":"20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac2cf55-519c-4da7-b7a0-83d3e5dd0fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca220c-248a-46a7-a2de-b2fdb81e6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Donald_Trump_Jim_Acosta_CNN_Fehr_Haz_sajtotajekoztato_kerdes","timestamp":"2018. november. 20. 05:24","title":"Mostantól csak egy kérdést tehetnek fel az újságírók Trump sajtótájékoztatóin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3f231-3578-41ad-92a8-82ecbc834bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol, mint Angliában készítenének egy ilyen listát. Ellenoldalként, azért a legbiztonságosabb ötöt is összeszedték.","shortLead":"Hol máshol, mint Angliában készítenének egy ilyen listát. Ellenoldalként, azért a legbiztonságosabb ötöt is...","id":"20181120_legveszelyesebb_zenek_autozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b3f231-3578-41ad-92a8-82ecbc834bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b528ac-9804-4dd4-8efa-04d70bee0815","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_legveszelyesebb_zenek_autozas","timestamp":"2018. november. 21. 04:08","title":"Ezek a legveszélyesebb zenék vezetés közben. Hallgatná őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba5c282-551c-43b4-874a-0c02fc0ff5e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzeti Sport főszerkesztője szerint bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést – számoltunk be a Nemzeti Sport: Bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést Szöllősi György publicisztikájáról. Na, de mi erről a gyerekszakértőink véleménye?\r

