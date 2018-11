Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy sikerül megállítani a globális felmelegedést.","shortLead":"Új rekordot ért el tavaly a klímaváltozást okozó gázok légköri koncentrációja egy friss jelentés szerint. Egyelőre nem...","id":"20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b8e72f-f565-4513-a1cf-fe8af083df4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bdbcfc-bffb-4f1f-8b3a-cde98ce7c062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_uvaghazhatas_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2018. november. 22. 16:33","title":"Vesztésre állunk a klímaváltozás elleni küzdelemben, újabb aggasztó adatok érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője és csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki tisztségére a Kurier című osztrák napilapnak adott interjúban. A Kurier Weberrel együtt Sebastian Kurz osztrák kancellárt is megkérdezte az Európát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdésekről.","shortLead":"Megvédte Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a Fidesz európai néppárti tagságát Manfred Weber, az EPP parlamenti...","id":"20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeb9d3e-67d8-4153-baf5-8a94f62ace7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_manfred_weber_epp_frakciovezeto_csucsjelolt_orban_viktor_sebastian_kurz","timestamp":"2018. november. 22. 13:46","title":"Weber nem akar további szakadást, inkább megvédi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","shortLead":"A török elnök szerint a „híres magyar zsidó” részt vett a 2013-as Gezi parki demonstráció szervezésében.","id":"20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157df38c-99f7-43d3-85d8-50215c620744","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Mar_Erdogan_is_Sorost_latja_a_kormanyellenes_tuntetesek_mogott","timestamp":"2018. november. 21. 19:39","title":"Már Erdogan is Sorost látja a kormányellenes tüntetések mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","shortLead":"Ezt a hírt benéztük, bocs!","id":"20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc462a13-0273-42a8-96ae-d92016a45e79","keywords":null,"link":"/vilag/20181122_Illegalis_mosomedveviadalok_szervezoit_fogtak_el_Kanadaban","timestamp":"2018. november. 22. 09:55","title":"Nem, nincsenek mosómedve-viadalok Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","shortLead":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","id":"20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ed205-7947-46dd-93af-3e3d0e954d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","timestamp":"2018. november. 22. 08:53","title":"Terrorelhárítók csaptak le a Dunaszerdahely ultráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz jégvesztését mutatja be.","shortLead":"A Pixel Movers and Makers az 1976-tól elérhető műholdas adatokból készített egy animációt, ami az Antarktisz...","id":"20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a25b8d-c522-493e-a9ed-e61871aaab33","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_antarktisz_jeg_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jeghegy_vandorlasa","timestamp":"2018. november. 23. 09:03","title":"A műholdképek nem hazudnak: így tűnt el a jég az Antarktiszról 1976 és 2017 között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","shortLead":"Kit érdekel már az igaz foci, ha sokkal több lehetőség van az e-sportokban.","id":"20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92847eac-dbea-4944-8337-9da5d006bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c28a0a-3a2b-4d8d-9f4a-6fcf285e8129","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_46_ev_utan_elhagyja_a_nemet_focivalogatottat_a_Mercedes__inkabb_a_konzolos_focit_penzelik","timestamp":"2018. november. 22. 12:23","title":"46 év után elhagyja a német fociválogatottat a Mercedes – inkább a konzolos focit pénzelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik lehetőség.","shortLead":"A Google Naptár eseményeiről eddig többféle módon is kérhettünk értesítést, most ezek közül szűnik meg az egyik...","id":"20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055e198d-db87-488c-9d40-8c1231ba5b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1b887-d7ba-4e5f-ac94-16725aa8157b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_google_naptar_sms_ertesites_emlekezteto","timestamp":"2018. november. 22. 16:03","title":"Fontos változás jön a Google Naptárba, érdemes rá felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]