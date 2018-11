Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1bd4e0-9fe5-492d-84af-eeca52ff93d0","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","timestamp":"2018. november. 25. 14:06","title":"Will Smith lekötözte Lewis Hamiltont, és elszabadult az őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","shortLead":"Új életet akart kezdeni a házaspár, de hiába szöktek meg Szíriából, Magyarországon kell bíróság elé állniuk.","id":"20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530c184-1ecf-4db6-a7a7-7567bc8ad83c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Terrorizmus_finanszirozasa_miatt_indult_per_egy_hazaspar_ellen_Szegeden","timestamp":"2018. november. 26. 13:17","title":"Terrorizmus finanszírozása miatt indult per egy házaspár ellen Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más városokra is vonatkozik.","shortLead":"Egy kormányhivatali döntés miatt Debrecenben minden reklámhordozó után adót kell fizetni jövőre. Lehet, ez más...","id":"20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a579197a-199e-4160-a3b1-ee10d0e44cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Orszagos_lehet_a_plakatado_Debrecen_mar_lepett_is","timestamp":"2018. november. 26. 09:32","title":"Országos lehet a plakátadó, Debrecen már lépett is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött képeken, amelyek depresszióra utalhatnak. Milyen képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket? Honnan lehet felismerni a bajt? Hogyan segíthet a betegeken a digitális technika? ","shortLead":"Idén nyárra a mesterséges intelligencia segítségével sikerült azonosítani azokat a jegyeket az Instagramra feltöltött...","id":"remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87de6840-8376-48d1-b681-e0814eff95c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75d6d1-7aca-421d-b168-87c3043e37aa","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20171108_Igy_arulkodik_a_depressziorol_az_Instagram_es_a_Twitterfiokunk","timestamp":"2018. november. 26. 07:35","title":"Ezek a képek és posztok jellemzik a depresszióban szenvedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen szeretnének csatlakozni a civil kezdeményezéshez.","shortLead":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen...","id":"20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fbe5e-bae8-4747-9a57-b6d29d4aab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","timestamp":"2018. november. 25. 14:33","title":"Civil kezdeményezés vesz kísérői ágyakat a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","shortLead":"Ha igazak a legújabb hírek, a Samsung összehajtható készüléke tényleg csak egy szűk kör játékszere lesz. ","id":"20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7cbe3-1451-4af1-8473-07bc6e2dcae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_samsung_galaxy_f_ar_osszecsukhato_telefon_hajlithato_telefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 26. 17:03","title":"Elképesztően sokba kerülhet a Samsung összehajtható mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]