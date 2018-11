Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai álcamintát is kaptott.","shortLead":"A Moszkvában piacra dobott 650 lóerős SUV egy szénszálas remekmű, amely a biztonság kedvéért alulról még katonai...","id":"20181126_lamborghini_urus_top_car","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87107fe-5ab9-45d5-8c57-65f16d9a1e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d126dee0-c38a-4ec8-a9e8-f7aa53460de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_lamborghini_urus_top_car","timestamp":"2018. november. 26. 09:22","title":"Rendes orosz cégautó egy ilyen Darth Vader-szerű Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","shortLead":"Azzal gyanúsítják, hogy Észak-Koreának próbált eljuttatni bizalmas információkat.","id":"20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7cd2d7-f510-4565-845d-6081f0108608","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Kemkedo_koztisztviselot_fogtak_Franciaorszagban","timestamp":"2018. november. 27. 05:33","title":"Kémkedő köztisztviselőt fogtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben az EP-választás előtt.","shortLead":"Kibertámadásoktól, külföldi manipulációtól és a személyes adatok rosszindulatú felhasználásától tartanak a legtöbben...","id":"20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb7cb4-29d1-4ca8-9e34-dab4345be35a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Az_EPvalasztas_meghackelesetol_tartanak","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Az EP-választás meghackelésétől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2300d4fc-ffe9-43a6-a5a2-ddccdb05d8d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországot hetek óta extrém időjárás tépázza. 