[{"available":true,"c_guid":"06e94d88-6238-4037-8d76-350dc263e809","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisember-szindróma vagy valami más?","shortLead":"Kisember-szindróma vagy valami más?","id":"20181201_autos_video_Lamborghini_Aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e94d88-6238-4037-8d76-350dc263e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825e80c0-d888-4b25-b868-3b8dc2ee0a3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_autos_video_Lamborghini_Aventador","timestamp":"2018. december. 02. 04:08","title":"Videó: Bemászott a kerítésen és összevissza karcolt egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés nem, vagy csak részlegesen működik, a tanulók pedig nagykabátban ülnek az órákon.","shortLead":"Az igazgató szerint nem sikerült a munkákat időben befejezni, de a tanítás folytatódik az iskolában, csak éppen a fűtés...","id":"20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a90e0d-8e45-46ee-9627-b9fda7a42da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tanitas_kozben_ujitanak_fol_egy_Baranya_megyei_iskolat_a_futest_is_kikapcsoltak","timestamp":"2018. november. 30. 16:54","title":"Fáznak a gyerekek: tanítás közben újítják föl egy Somogy megyei iskola fűtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták az ingyenpénzt.","shortLead":"Aztán a rendőrök észrevették, hogy az ATM véletlenül túl nagy címleteket ad ki. A szerencsések azonban megtarthatták...","id":"20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0368e1-ab87-4709-976a-c8351f9cfa0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Egy_ideig_tenyleg_letezett_ingyen_penzautomata_Amerikaban","timestamp":"2018. december. 01. 10:46","title":"Egy ideig tényleg létezett ingyenpénz-automata Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési kötelezettségüket.","shortLead":"December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó (kiva) belépési határa...","id":"20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06926485-a8b5-40d6-8122-f6397ccc3b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77215ba8-0601-44dc-b35a-af10f5c5de4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Matol_a_ketszeresere_no_a_kiva_belepesi_hatara","timestamp":"2018. december. 01. 10:37","title":"Mától a kétszeresére nő a kiva belépési határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit, hogy jelentsenek neki. Egyik sem megnyugtató hír, ez olvasható ki a BKK közleményéből. ","shortLead":"Vagy semmit nem tudott Tarlós István az e-jegyrendszer ügyének állásáról, vagy nem tudta rávenni a BKK felelőseit...","id":"20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01227e74-c249-4335-b770-710f2b390741","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Ejegybotrany_Tarlos_vakon_repult","timestamp":"2018. november. 30. 12:04","title":"E-jegy-botrány: Tarlós vakon repült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval bővítik a képmegosztót. Az egyik azonban csak akkor működik, ha a látók besegítenek kicsit. ","shortLead":"Az Instagram azt szeretné, ha a vakok és gyengénlátók is használni tudnák a szolgáltatást, ezért két új funkcióval...","id":"20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e6f57a-a668-4239-b7f2-6c9a5fe0c475","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_instagram_facebook_objektumfelismeres_alternativ_szoveg_latasserult_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2018. november. 30. 14:03","title":"Kitalálták, hogyan tudnának a látássérültek is instagramozni, de az ön segítségére is szükség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","shortLead":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","id":"20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df11fb0-8723-4eb1-9af9-1a871d654cde","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","timestamp":"2018. november. 30. 20:28","title":"Rogán Cecília adta át a Mikulásgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingatlan-adásvételi előszerződést írt alá a BIF az Elmű I. kerületi ingatlanjára – tájékoztatott a cég a Budapesti Értéktőzsdén. A cégnek nagyon jól ment idén, többek között a kormánytól – közpénzből – is bérleti díjakat kap.","shortLead":"Ingatlan-adásvételi előszerződést írt alá a BIF az Elmű I. kerületi ingatlanjára – tájékoztatott a cég a Budapesti...","id":"20181130_Schmidt_Maria_csaladi_cege_most_az_Elmutol_vehet_ingatlant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4644fbd6-f5ab-4c6c-a617-847d13adf0f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Schmidt_Maria_csaladi_cege_most_az_Elmutol_vehet_ingatlant","timestamp":"2018. november. 30. 10:24","title":"Schmidt Mária családi cége most az Elműtől vehet ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]