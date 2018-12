Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","shortLead":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","id":"20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c866d7-3621-48ae-b53c-7320a1f19c67","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","timestamp":"2018. december. 03. 20:24","title":"Újabb rangos díjat nyerhet a Ruben Brandt, a gyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb vállalati döntés miatt a karácsonyi bevásárlási szezonban jó néhány, az árufeltöltői munkakörökben alkalmazott munkavállaló hagyhatja el a céget – tudta meg a Magyar Idők szakszervezeti forrásból.","shortLead":"Az országszerte 16-17 ezer alkalmazottat foglalkoztató Tesco áruházlánc dolgozóinak több mint a felét érintő újabb...","id":"20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e534e1da-de47-476c-8411-f69ad0e488cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Arufeltoltok_hagyhatjak_ott_a_Tescot_a_karacsonyi_rohamban","timestamp":"2018. december. 03. 09:12","title":"Árufeltöltők hagyhatják ott a Tescót a karácsonyi rohamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","shortLead":"A ritkánál is ritkább magyar autóbusz sokáig eltűntnek volt nyilvánítva, most azonban életjelet adott magáról.","id":"20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed5af37-d363-4844-b161-4980b1445d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a2c8e5-b8c0-47b6-9618-1f9da2990d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_duplacsuklos_ikarus_felbukkant_az_egyetlen_peldanyban_keszult_kulonleges_busz","timestamp":"2018. december. 03. 11:41","title":"Duplacsuklós Ikarus: felbukkant az egyetlen példányban készült szuperhosszú busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","shortLead":"Joulupukki a Fővárosi Állat- és Növénykertbe sem ment üres kézzel.","id":"20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa898b7a-030b-4cf5-b755-24643c578156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e46db6-2c2e-4396-8f6f-3c5249500fdb","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Joulupukki_lappfoldi_Mikulas_allatkert_kiselefant","timestamp":"2018. december. 03. 14:49","title":"A budapesti állatkert egyéves kiselefántja is nagyon örült a lappföldi Mikulásnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","shortLead":"Több mint 33 ezer színes izzó gondoskodik az ünnepi hangulatról.","id":"20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e65d1a-a6e8-44f7-86bc-8b3df28de2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1fb84-7b8b-4bcb-a7b5-42b739f289d8","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Igy_tundokol_a_Kossuth_teren_az_orszag_karacsonyfaja__fotok","timestamp":"2018. december. 03. 09:58","title":"Így tündököl a Kossuth téren az ország karácsonyfája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","id":"20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41495106-af3e-4ea0-9a30-f3cff8a423df","keywords":null,"link":"/sport/20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","timestamp":"2018. december. 03. 10:13","title":"Megőrült Klopp a győztes gól után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban rendezték meg a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását, melyet a magyar válogatott a 4. kalapból várt. ","shortLead":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban...","id":"20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d91021-8813-493e-afdb-e758038cf0a9","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","timestamp":"2018. december. 02. 12:02","title":"Horvátország, Wales, Szlovákia, Azerbajdzsán lesz a mieink ellenfele: élőben a foci Eb-selejtezők sorsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség lezárta a kelet-ausztráliai nagyváros központját – jelentette a helyi média. \r

","shortLead":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség...","id":"20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85842f7-4752-47f5-a0e3-847286a46de8","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","timestamp":"2018. december. 03. 06:53","title":"Rendőrökre lőttek, elbarikádozták magukat fegyveresek Brisbane-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]