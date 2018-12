Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja a laptop mikrofonját.","shortLead":"Már a Windows Insider program résztvevői tesztelik azt az újdonságot, ami megmutatja, éppen melyik alkalmazás használja...","id":"20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25425cdc-0222-4e80-a9a2-fdb27ac39519","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_microsoft_windows_10_alkalmazasok_mikrofon_hasznalata_laptop","timestamp":"2018. december. 07. 08:03","title":"Ha ezt az ikont látja a Windowsban, és nem ön kapcsolta be, akkor éppen lehallgatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","shortLead":"Sok jég, sok tűz, és egy mindent elsöprő összecsapás – erre számíthatunk tavasszal.","id":"20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5899f539-49f4-4313-a1f4-316e4ea25bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Uj_elozetes_jott_a_Tronok_Harca_befejezo_evadarol__video","timestamp":"2018. december. 07. 11:02","title":"Új előzetes jött a Trónok Harca befejező évadáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az év egyik meglepetésének tűnő Fallout 76-ról a megjelenése előtt jó véleménnyel volt a szakma. 