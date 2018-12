Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem kritikus.","shortLead":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem...","id":"20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63daa39d-1bf3-4277-a011-8c3608c9ae29","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","timestamp":"2018. december. 07. 12:34","title":"Több pénzt kaphat patkányirtásra a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ globális migrációs csomagjához. Vélemény.","shortLead":"Egyszer Orbán Viktornak is lehet igaza: Magyarország (és a többi távolmaradó) jól tette, hogy nem csatlakozott az ENSZ...","id":"20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6934e51-4aee-4d13-b1bf-3953e8711217&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1feb61e-1da3-4180-8849-a45cc9272efb","keywords":null,"link":"/velemeny/20181207_Seres_Eljen_az_ENSZ_megint_megold_egy_problemat","timestamp":"2018. december. 07. 16:35","title":"Seres: Éljen, az ENSZ megint megold egy problémát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Buddha-Bar Hotel épületét eladta a tulajdonos olasz cég. ","shortLead":"A Buddha-Bar Hotel épületét eladta a tulajdonos olasz cég. ","id":"20181207_Katari_uzletember_vette_meg_a_Klotildpalotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef59f99-7e81-4916-bc31-387ffefdc85a","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Katari_uzletember_vette_meg_a_Klotildpalotat","timestamp":"2018. december. 07. 18:03","title":"Katari üzletember vette meg a Klotild-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján több mint ezer ember került őrizetbe. ","shortLead":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján...","id":"20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d541a7-2980-4c0d-b958-33cc76d252a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 09. 11:39","title":"Párbeszédet ígér a sárgamellényesekkel a francia kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","shortLead":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","id":"20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64abb00b-0803-45f4-8b30-5a0aff3f231a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","timestamp":"2018. december. 07. 13:03","title":"Megszeppent a királynőtől: négykézláb menekült a kisfiú - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes étrend térnyerése komolyan átrendezheti a gazdaságot is, már ha nem jön egy újabb divat.","shortLead":"A vegán az új bio – a 2018-as év táplálkozási trendje azonban nem állt meg az élelmiszerboltok kínálatában. A húsmentes...","id":"20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405e6be0-8bd6-447a-abad-ee0604b4c30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33333c29-c200-4802-9b99-c9b49b43ba71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nem_csak_trend_egyre_nagyobb_uzlet_is_a_husmentes_elet","timestamp":"2018. december. 07. 18:12","title":"Nemcsak trend, de egyre nagyobb üzlet is a húsmentes élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet csak úgy, minden stratégia nélkül díszítgetni!","shortLead":"Nem lehet csak úgy, minden stratégia nélkül díszítgetni!","id":"20181207_Legyen_matematikailag_tokeletes_a_karacsonyfaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8596dc-5b26-4691-b0cc-ba594458139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3b48ad-ec84-4324-8a3b-a45f437de53e","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Legyen_matematikailag_tokeletes_a_karacsonyfaja","timestamp":"2018. december. 07. 13:35","title":"Legyen matematikailag tökéletes a karácsonyfája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]