[{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós István nagy bejelentéseket ígért, és be is tartotta: feljelentést tesz az e-jegyrendszer miatt, mert szerinte az az ügy a rendőrségen jó helyen lesz. A DK bizottsággal akarta kivizsgáltatni a történteket, de ezt leszavazták. A főpolgármester arra hivatkozik, hogy az e-jegyrendszer a BKK önálló projektje volt.","shortLead":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós...","id":"20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893d7a0-8ade-47dd-b5c3-67aac685122a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","timestamp":"2018. december. 12. 14:48","title":"Tarlós feljelentést tesz a befuccsolt e-jegyrendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0084566-432d-43d8-9b7c-48eb3c19c29c","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","timestamp":"2018. december. 13. 19:12","title":"Blokkolták a tüntetők a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer betegségei, sőt a halál kockázatát is – állapította meg egy kínai tanulmány. A tudósok azt mondják, rosszabb, mintha keveset aludnánk.","shortLead":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer...","id":"20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f732d-a6b8-45db-8ce2-82436aeae3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d088bc15-9d5e-4039-92b6-4fe3ed355c13","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kellemetlen órák várnak Theresa Mayre a csütörtök délután kezdődő EU-csúcson, mégis barátok között érezheti magát hazájához képest, ahol saját parlamenti frakciója több mint harmada is a vesztét kívánja már. Pedig az uniós vezetők is jószerivel csak a Brexit ügyében képesek egységet mutatni.","shortLead":"Kellemetlen órák várnak Theresa Mayre a csütörtök délután kezdődő EU-csúcson, mégis barátok között érezheti magát...","id":"20181213_Orban_Viktor_sem_remelhetne_nagyobb_kaoszt_anarchia_a_briteknel_es_az_EUban_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d088bc15-9d5e-4039-92b6-4fe3ed355c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e622fe64-41b1-4ca2-98d5-fb48b0d6343e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Orban_Viktor_sem_remelhetne_nagyobb_kaoszt_anarchia_a_briteknel_es_az_EUban_is","timestamp":"2018. december. 13. 13:00","title":"Orbán Viktor sem remélhetne nagyobb káoszt: anarchia a briteknél és az EU-ban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","shortLead":"A hatóságok szerint az egyik demonstráló lefújt két rendőrt.","id":"20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d62cbe-e589-48eb-95e0-ab346712c623","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Rendorseg_a_tuntetok_hasznaltak_konnygazt","timestamp":"2018. december. 12. 19:28","title":"Rendőrség: Az egyik tüntető használt könnygázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és koholt” bizonyítékokat hozott fel ellene.","shortLead":"A vádlott azt hangoztatta, hogy az ellene felhozott vád kizárólag a szakember véleményén alapul, aki „elfogult és...","id":"20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85dec0-30e6-4fb4-975f-f33a0d96c178","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Bonyi_rendorgyilkossag_Gyorkos_Istvan_fegyverszakerto","timestamp":"2018. december. 12. 13:59","title":"Bőnyi rendőrgyilkosság: Győrkös szerint az igazságügyi fegyverszakértő tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d141c5ee-d54b-4cd6-a63e-b19757ba1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee625fbb-90ac-448f-9e3e-bb91c638ace6","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Farkas_Zoltan","timestamp":"2018. december. 12. 14:00","title":"Itt vagyunk, mert itt a helyünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Farkas Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes óriása 1,1 milliárd dollárt zsebelt be az első kibocsátás alkalmából. Magát a céget, mely az egyik része a nagy Tencent birodalomnak 21 milliárd dollárra taksálták New York-ban.","shortLead":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes...","id":"20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb81bd8-952b-4106-bd70-dd3a4bc8b6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","timestamp":"2018. december. 12. 14:15","title":"Zsarolás, pénz, hatalom, túszejtés: a kereskedelmi háború fordulatosabb, mint egy krimisorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]