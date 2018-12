Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","shortLead":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","id":"20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb49b48-abe6-44e6-8c53-1249b52e6bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","timestamp":"2018. december. 13. 14:56","title":"Meghalt a szövegszerkesztő feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","shortLead":"A Szabad Egyetem nevű Facebook-csoport szerint a lány nem vett részt a rongálásban, a rendőrség alaptalanul vádolja.","id":"20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad85b160-b796-4f05-8dd5-1ae8e440aa20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f551369-96d5-44df-986e-b358b00fed91","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_Kossuth_teren_letartoztatott_CEUhallgato_szabadon_engedeset_koveteli_a_ma_esti_tuntetest_szervezo_csoport","timestamp":"2018. december. 13. 16:37","title":"A Kossuth téren letartóztatott CEU-hallgató szabadon engedését követelik a ma esti tüntetés szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","shortLead":"Északon is eshet valami, délen viszont komoly mennyiség várható.","id":"20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa798-7d3b-4bb3-9a51-cc664bd04ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804dfc1b-249e-41e0-aeb0-57611e718f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_20_centi_ho_is_eshet_delen_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 14. 05:55","title":"20 centi hó is eshet délen a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad meglepődnie. Vázoljuk a Bugatti szervizdíjait.","shortLead":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad...","id":"20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e60a6-f43d-472d-926f-c28427e6052c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","timestamp":"2018. december. 13. 13:21","title":"Horror szervizköltségek, az 5 millió forintos olajcsere csak a belépőszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","shortLead":"A napokban mutatta be a Lift Aircraft a Hexa névre keresztelt drónt, aminek vezetéséhez még pilótavizsga sem szükséges.","id":"20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a8bd91-67ea-4c12-8e21-bbd7966cb657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d31bcd-8621-4ef2-ae0a-4ae07a9472ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_dron_lift_aircraft_hexa_dronrepules_hobbirepules_egyszemelyes_dron","timestamp":"2018. december. 13. 11:33","title":"Itt a világ első drónrepülője, amivel bárki felszállhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","shortLead":"Ennek az autónak az utasait nem egyszerűen csak a teljesen feltekert normál fűtés képes megizzasztani.","id":"20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cad9e5-8e58-4dc9-9817-c61bdb00f29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9c32bc-62b8-425a-bdbe-632d42ace231","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_hirdetese_egy_toyota_amiben_akar_szaunazni_is_lehet","timestamp":"2018. december. 14. 06:41","title":"A nap hirdetése: Egy Toyota, amiben akár szaunázni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is megirigyelné.","shortLead":"Ez a hamisítatlan amerikai hangulatú terepjáró olyan kiváló állapotban van, hogy vélhetően még maga Schwarzenegger is...","id":"20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80981dfa-cb19-45a8-8c78-624d41c671f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af3baf7-3a55-4337-bd6a-42b8ffc18040","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_kemeny_legeny_30_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_hummer_h1_terepjaro","timestamp":"2018. december. 15. 06:41","title":"Kemény legény: 30 millió forint a legdrágább eladó hazai Hummer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]