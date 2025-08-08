Németország nem szállít több fegyvert Izraelnek

Németország felfüggeszti az Izraelbe küldött, Gázai övezetben bevethető fegyverek szállítását – jelentette be pénteken Friedrich Merz német kancellár. A Politico szerint ebből egyértelművé vált, hogy megváltozott az eddig Izraelre közeli szövetségesként tekintő Németország álláspontja.

Ennek előzménye, hogy az elmúlt napokban az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert, és mondjanak le a Gázai övezet feletti irányításról. Erre azt követően került sor, hogy több nyugati ország is jelezte: készen áll elismerni a palesztin államot. Így tett többek között Franciaország és Kanada is, az Egyesült Királyság pedig azt közölte, hogy hajlandó elismerni az államot, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket. Izraelt eközben számos kritika érte a Gázai övezetben kialakuló humanitárius válság miatt.

„Ilyen körülmények között a német kormány további értesítésig nem engedélyezi a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések kivitelét” – közölte Merz.

Hozzátette: Izrael Gázában folytatott műveletei egyre nehezebbé teszik annak megítélését, hogy az eddig megfogalmazott célok – mint a túszok szabadon bocsátása vagy a Hamász lefegyverzése – hogyan valósíthatók meg.

A mostani német döntés nem jelenti a teljes fegyverembargót, tehát nyitva hagyja a lehetőséget a Gázai hadművelethez nem köthető elemeknél, például rakétavédelmi vagy haditengerészeti felszerelések exportjának folytatásánál.

Németország régóta hangsúlyozza Izrael önvédelmi jogát, és pénteken ismételten kijelentette, hogy a Hamász lefegyverzése elengedhetetlen. Merz azonban élesen bírálta Izrael tervezett támadásának humanitárius következményeit, és sürgette a kormányt, hogy engedélyezze a segélyszállítmányok teljes hozzáférését, beleértve az ENSZ-szervezeteket és más nem kormányzati intézményeket is.

„Az izraeli kormánynak minden eddiginél nagyobb felelőssége van a civil lakosság ellátásáért” – mondta Merz.

Nyitókép: AFP / Jack Guez