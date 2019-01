Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","shortLead":"Pár óra alatt végeztek a takarítással.","id":"20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7107ad-8d35-4ddf-993e-5cebddccd402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a17e11-75d0-4654-a976-039ef92f705f","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_100_kobmeter_szemetet_hagytak_maguk_utan_a_bulizok","timestamp":"2019. január. 01. 15:52","title":"100 köbméter szemetet hagytak maguk után a bulizók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","shortLead":"Táncolnak, énekelnek, de elsősorban életet mentenek.","id":"20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00346376-dec2-42aa-bb39-470e16b8dfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eec5a6-d53f-491f-a222-75f0d97532d6","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_Bee_Gees_klasszikusaval_kivan_boldog_ujevet_a_mentoszolgalat__video","timestamp":"2018. december. 31. 20:13","title":"A Bee Gees klasszikusával kíván boldog újévet a mentőszolgálat - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása. A szavazást január 1-jén lezártuk, a döntés megszületett. ","shortLead":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása...","id":"20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc3786-b2f5-4afa-94db-5f71858c454f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","timestamp":"2019. január. 02. 10:55","title":"Ez lett 2018 legütősebb HVG-címlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","shortLead":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","id":"20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb96214d-ea66-4c7a-a4f7-68f5ed5d07a8","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","timestamp":"2019. január. 01. 14:45","title":"Botrányos körülmények között választották meg az év halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","shortLead":"A hidegfront a szervezetünket is megterheli. ","id":"20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a0207d-e264-480e-8cf4-b32a8f247e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62f751f-0a84-4f2d-bdcb-534a4961df81","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Eros_hidegfront_vonul_at_havazhat_is","timestamp":"2019. január. 02. 05:20","title":"Erős hidegfront vonul át, havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","shortLead":"A humorista beszámol 2018 legfontosabb eseményeiről.","id":"20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e1dd941-d1fa-402e-aedb-956a54769fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774fbf0-1f3b-49f5-ae14-0e2924f4f939","keywords":null,"link":"/elet/20181231_A_valosagot_mi_irjuk__Bodocs_Tibor_elkeszitette_egy_kozteves_hirado_parodiajat","timestamp":"2018. december. 31. 16:26","title":"\"A valóságot mi írjuk\" - Bödőcs Tibor elkészítette egy köztévés híradó paródiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","shortLead":"A keralai legfelsőbb bíróság egy döntését támogatták az akcióval.","id":"20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6abbc01-07d1-4e84-b8c4-208271cb7e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Tobb_mint_600_kilometeres_elo_lancot_alkottak_indiai_nok","timestamp":"2019. január. 01. 20:57","title":"Több mint 600 kilométeres élő láncot alkottak indiai nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]