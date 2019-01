Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","id":"20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb148a6-9395-4016-995a-ce82304ee6fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","timestamp":"2019. január. 02. 16:32","title":"Bekeményít a tél, kiadós havazás, hófúvás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d689cd-f90f-425d-b6ef-ee1b85ea1c74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"8 órát ültek a magasban, a tűzoltólétra sem ért fel odáig.","shortLead":"8 órát ültek a magasban, a tűzoltólétra sem ért fel odáig.","id":"20190101_Elromlott_az_oriaskerek_50_meter_magasban_szilvesztereztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d689cd-f90f-425d-b6ef-ee1b85ea1c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882bbad-a7de-4ed5-94ef-9c3655cac150","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Elromlott_az_oriaskerek_50_meter_magasban_szilvesztereztek","timestamp":"2019. január. 01. 12:57","title":"Elromlott az óriáskerék, 50 méter magasban szilvesztereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós rekordra növelte tavaly utasforgalmát.","shortLead":"A légitársaság a személyzet számos munkabeszüntető akciója miatt törölt járatok ellenére is 8 százalékkal 139,2 milliós...","id":"20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f60f7a-9610-4b57-84da-31ee58dfc9cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_ryanair_legitarsasag_sztrajk_botrany_utasforgalom_rekord","timestamp":"2019. január. 03. 11:40","title":"A botrányok, a sztrájkok ellenére rekord sokan repültek a Ryanairrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. 