RTL: Orvosi köpenyből félmilliós szoknya – így jutott a csúcsra Várkonyi Andrea

Az RTL Házon kívül című műsora portré-összeállítást készített Várkonyi Andreáról, aki a riportban elhangzott állítás szerint egy hét alatt keres annyi pénzt, amennyiért egy kezdő pedagógusnak másfél évet kell dolgoznia. A leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc feleségeként luxusban tölti a mindennapjait, az utóbbi hetekben több olyan fotó is nyilvánosságra került, amelyeken látszik, hogy az egykori műsorvezető többmilliós ékszereket és ruhát visel.

A portréműsorban szó esik arról, hogyan jutott el idáig az orvos szülők gyermekeként Szegeden nevelkedett 50 éves nő, akinek magánélete már az orvosi egyetem elvégzése után kamerák előtt zajlott: először a TV2 műsorvezetője volt, a Tényekben kapott lehetőséget, majd 2017-es távozása után munkát kapott Mészáros Lőrinc médiabirodalmában. Időközben elvált a szintén tévés Bochkor Gábortól – akivel egy közös gyeremeke született – és hozzáment az ország leggazdagabb emberéhez.

Azóta sokat jótékonykodik, és az üzleti életben komoly sikereket ér el, többek között földvásárlással is foglalkozik.

Várkonyi Andrea leépít, Orbán Ráhel vadul toboroz: van egy megfejtés az összefüggésre Mészáros Lőrinc feleségének szűkebbre kell gombolnia a nadrágot, és elbocsátásokba kezdett, Orbán Viktor lánya viszont égre-földre keres szakembereket ugyanezen a területen. A Whitedog szerződésállományának csökkenése piaci információk szerint összefüggésben lehet a BDPST Koncept terjeszkedésével.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás