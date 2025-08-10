Boomer a Szigeten, azaz hosszú út a rocktól a technóig és vissza

Amikor több mint négy évtizeddel ezelőtt, 1980 augusztusában Antilop, Lackó és Vámos, no meg persze egy-két üveg „vegyigyümi” – a később születettek kedvéért igencsak ihatatlan, minden bizonnyal valódi gyümölcstartalom nélküli, ámde hatásos vegyesgyümölcs-pálinka – társaságában végigugráltam az Óbudai-szigeten rendezett első zenei fesztivált, a Fekete Bárányok-koncertet, nem sejtettem, hogy a Beatrice, a P. Mobil és a Hobo Blues Band meghallgatásával egy máig tartó sorozat első állomásánál lehetek jelen. Ennek fényében – jórészt a vegyigyümi hatásának köszönhetően – nem sokra emlékszem, talán csak arra, hogy fantasztikusan jól éreztem magam.

A Fekete Bárány után ott lehettem (az 1993-as nulladik Sziget, a Diáksziget után) az első igazi, nagy Sziget Fesztiválon, az 1994-es Eurowoodstockon, ahol többek között Jethro Tull is fellépett. Azóta szinte minden évben megfordultam ott – ha éppen itthon voltam – ám az idei fesztivál egy szempontból különleges volt: elhatároztam, hogy egyedül megyek ki, s nem hagyom, hogy a társaság miatt érezzem jól magam a színpadok közötti cikázásban.

Majdnem lemaradtam Shawn Mendes-ről, de megérte – ilyen egyedül fesztiválozni a Szigeten Bár sokan félreértik, és nem is biztos, hogy mindenkinek való, de megvan az előnye annak, ha valaki egyedül veti bele magát egy fesztiválba. Mivel nem kell alkalmazkodni másokhoz, simán lehet, hogy egy véres terrortámadásról szóló film és beszélgetés miatt kihagyja a sztárfellépőt, és ezért nem neheztel rá senki.

A teszthez a szombatot választottam: a fiam szereti a Bohemian Betyarst – ennek köszönhetően, akár akartam, akár nem, megismertem a besorolhatatlan, talán a népzenébe öltött punkként leírható stílusban játszó zenekar repertoárját. Na és este ott volt az Anyma, amit eddig leginkább – a ritmus miatt – az elliptikus tréneren, kondizás közben hallgattam.

Az első percek borzalmasak voltak: a Szigetre bejutva úgy éreztem magam, hogy én vagyok a korelnök, s senki sincs körülöttem, akibe kapaszkodhatnék. De – épp időben – megtaláltam a Buzz színpadot, ahol a Bohemian Betyars népes törzsközönsége várta a zenészeket.

Sziget 2025 Jakó Barbara

Sok koncerten voltam, de csak kevés olyanhoz volt szerencsém, ahol már az első szám beszippantott mindenkit. Pedig még világos volt – a sötétben villódzó fények jót tesznek a hangulatnak – de a közönség szinte egy emberként énekelte a dalokat, köztük a Pont úgy van most, mint volt régen címűt, amely alatt a videófalon előbb Kádár Jánost, majd Orbán Viktort mutató képsorok jelentek meg. A 2009-ben alakult Bohemian Betyars lendülete egy pillanatra sem tört meg, s a Szigettől szokatlan módon pár percet még rá is húztak az egyórásra tervezett koncertre. Annak ellenére élt a trombita és a hegedű – Kondor Domonkosnak és Palágyi Máténak köszönhetően – hogy senkinek sem hiányoztak különféle szofisztikált látványelemek, a lézerek és lángcsóvák. Nem maradt el viszont a szokásos pogózás, én pedig örömmel tapasztaltam, hogy rajtam kívül is akadnak még „húszontúliak”.

Az Anyma-koncert viszont másról szólt, azaz nem csak a zenéről: a látvány, a hang minősége és a zene is tökéletes volt, igaz, a közönség ezt is várta: negyed tízre megtelt a Nagyszínpad előtti tér, s ahogy felhangzott a Voices in My Head című dal, mindenki táncolni kezdett. És persze megjöttek a showelemek: a hatalmas videófal, a lézerek, a színorgiát produkáló lámpák és a lángoszlopok is.

Anyma, olasz-amerikai DJ a Nagyszínpadon Jakó Barbara

Míg a Betyars esetében azért számít a szöveg is, az olasz-amerikai Matteo Milleri egyszemélyes show-jában a számok leginkább semmiről sem szólnak, az egyébként fantasztikusan szóló Voices in My Headben a következő sorok ismétlődnek: „Voices in my head go, I know I should sleep, but the voices in my head go”.

A zene magával ragadó, a 2021-ben szólópályára lépett Milleri igazán termékeny szerző, s ezt a közönség is meghálálja: koncertjeire pillanatok alatt elfogynak a jegyek. Miközben én is táncoltam – talán szerencse, hogy elég sötét volt, így kevesen látták, amit tánc jelszóval előadtam –, végig az motoszkált a fejemben, hogy az az Anyma-koncerten maga a pult mögött álló Milleri is csak látványelem: a hangszerek, a képek, a videók és a fények mind-mind be vannak programozva. Az Anyma már merít a mesterséges intelligenciából (MI) is: az animációk egy része valós időben – a környezettől és a közönségtől függően – változik. Innen talán már csak egy lépés az, hogy a zene is az MI műve legyen.

Mielőtt még maradinak tűnnék, nincs bajom azzal, hogy változik a zene és az ízlés, s egyre nagyobb a látvány szerepe; sőt, évtizedek óta ott vagyok a közelben tartott Kraftwerk-koncerteken, a legutóbbin is, Veszprémben a Gyárkertben. Az 1970 óta zenélő – ugyancsak nehezen meghatározható stílust képviselő – Kraftwerk volt talán az első, amely koncertjein külön gépi képi világot alkotott, s ahol a nézőnek az az érzése támadt, hogy a fellépők csak mímelik a zenét.

Hazafelé egyébként a kocsiban visszatértem a gyökerekhez, és a Rock FM-et hallgattam, ahol néha-néha még a P. Mobil is hallható.

Nyitóképünkön a Bohemian Betyars fellépése a Szigeten – fotó: Jakó Barbara