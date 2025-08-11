Orbán és a Habsburgok politikai szimbiózisa – a Der Standard exkluzív összeállítása

A szóban forgó K. und K. leszármazottak katolikusok, revizionisták és illiberálisok. Károly, az utolsó császár és király unokái közül ketten nagykövetek: Eduárd Vatikánban, György Párizsban. Orbán ujjong: „Egyformán gondolkodunk” – írja az osztrák lap exkluzív összeállításának két szerzője, Melanie Raidl és Fabian Schmid.

Idézik a kormányfő előszavát, amely két éve az egyfajta nemesi kultúrharcosnak számító Eduárd könyvéhez készült, hogy ti. ismét egy oldalon állnak és ugyanabba a csatába vonulnak. A LinkedIn szerint Eduárd fia, Pál a szélsőjobbos Szabadságpártnál volt gyakornok, ma befektetési bankár.

György Párizsban nem csak a kormányt, hanem annak irányvonalát is képviseli. 6 éve egy szélsőséges osztrák szervezet rendezvényén azt hangsúlyozta, hogy a Visegrádi Csoportnak ellensúlyt kell képeznie Brüsszellel szemben.