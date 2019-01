Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","shortLead":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","id":"20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d972aa-8f62-455a-9c58-5e709668e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","timestamp":"2019. január. 03. 13:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy gép, mert meghalt egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","id":"20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d522aa3-d501-4b96-b6a9-8afa95687b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 03. 17:44","title":"Robbantással fenyegetett egy józsefvárosi építkezésen, elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati intézkedésre, az áfacsökkentésre kérdezett rá.","shortLead":"Andy Vajna tévéjén indult újra a Legyen Ön is milliomos c. kvízműsor, az egyik kérdés pedig egy kormányzati...","id":"20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55efc605-f649-40dc-8118-18a112e52a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0007d6-d0df-47c9-aaec-e528765e3dbc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Legyen_On_is_milliomos_a_TV2n_a_tej_afajanak_csokkentesere_kerdeztek_ra","timestamp":"2019. január. 03. 10:29","title":"Legyen Ön is milliomos: a TV2-n a tej áfájának csökkentésére kérdeztek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott utoljára nyilvánosan. A román lapok részben erre alapozzák feltételezésüket.","shortLead":"A romániai magyar politikus jó kapcsolatot ápol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, az ő oldalán mutatkozott...","id":"20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23115051-f4fc-4308-8046-cb3d5654b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1338653e-4d78-48a2-ac76-0280c95a4586","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_budapest_korozes_rmdsz_szenator_olosz_gergely_elitelt_politikus","timestamp":"2019. január. 04. 15:43","title":"A román sajtó szerint Budapesten lehet a körözött volt RMDSZ-szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","shortLead":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","id":"20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f10d75-65e5-47e4-a9cd-a4d78baa5372","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","timestamp":"2019. január. 03. 18:13","title":"A legmenőbb kórházsorozatokban látni olyan épületeket, mint amilyen a dél-pesti kórház lesz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett Abe Sinzo miniszterelnök reménye, hogy teljesítheti az ígéretét: 600 ezer milliárd jenes GDP-t a huszas évek elejére. Mit lehet tenni?","shortLead":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett...","id":"20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c114ca-2f49-4c7a-9abe-5405f0d510a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","timestamp":"2019. január. 04. 13:28","title":"Kormányfői intés: Ideje szakítani a felsőbbrendűségi komplexussal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb41f6-77fd-4d74-a752-64ad8ed685e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás szimbolikus helyeit kereste fel a HVG.","shortLead":"A rendszerváltás szimbolikus helyeit kereste fel a HVG.","id":"20190104_Egykor_es_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70fb41f6-77fd-4d74-a752-64ad8ed685e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c4ef1e-6998-4f5a-bf20-9618e2f07707","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egykor_es_ma","timestamp":"2019. január. 04. 13:05","title":"A múltat végképp megmutatjuk: hol színház állt, most kopjafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]