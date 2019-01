Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket tanulhatunk az év elején. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Ügynökségekkel állítaná meg a miniszterelnök a pazarlást, készülnek a cégek a túlóratörvényre, új törvényeket...","id":"20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e74701e-2d2d-43d7-8679-6c6039905a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ae35b8-c1b6-45e4-b52d-876e8003dead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Es_akkor_Orbannak_szolhattak_hogy_tul_mohok_a_haverok","timestamp":"2019. január. 06. 10:00","title":"És akkor Orbánnak szólhattak, hogy túl mohók a haverok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","shortLead":"Gyógyszerhatóanyagot mutattak ki férfiaknak szánt étrend-kiegészítőkben. ","id":"20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd40a0c4-8fe3-41be-95cd-ea24cd8137d1","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. január. 07. 16:46","title":"Veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget, életfogytiglant kapott.","shortLead":"Jason Dalton 2016-ban, a kocsijából lőtt le több embert az Egyesült Államokban. Tárgyalása most ért véget...","id":"20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c11f69-6ac0-4165-87cb-901ec49c2c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de713c83-b86f-4060-85aa-708d87b15ce4","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_A_michigani_amokfuto_szerint_megbabonazta_az_Uberalkalmazas_ezert_lovoldozott","timestamp":"2019. január. 08. 07:45","title":"A michigani ámokfutó szerint megbabonázta az Uber-alkalmazás, ezért lövöldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","shortLead":"A Miniszterelnökségre mennek, de még azt sem tudják, lesz-e, aki fogadja őket. ","id":"20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a406e870-809a-41fa-802d-ef3498f974b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d72e69-0223-4e8d-bd87-7d1ebdb78746","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_koveteles_szakszervezet_erdekkepviselet_sztrajkkoveteles_munkabeszuntetes_miniszterelnokseg","timestamp":"2019. január. 08. 08:36","title":"Ma adják át követeléseiket a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404ded-1d21-49c8-b742-7d6b7fbacd8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Nemeth_Szilard_kapott_egy_ziccert_es_bele_is_rugott_a_tuntetokbe","timestamp":"2019. január. 06. 10:39","title":"Németh Szilárd kapott egy ziccert, és bele is rúgott a tüntetőkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési forrásokkal táplált, erőltetett növekedés, a bérfelzárkóztatás, a nyugdíjasok átverése, a kiváltságosok gazdagítása.","shortLead":"Kiderül idén, mekkora tartalék van a magyar gazdasági modellben, amelynek fő jellegzetességei: a költségvetési...","id":"201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92154002-998b-469b-9424-ac51eb9b20bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812fe3bf-0b11-4e75-be9e-bbf0537fc9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201901__2019es_prognozis__novekvo_feszultsegek__leszakado_nyugdijasok__surlodasok_eve","timestamp":"2019. január. 06. 15:00","title":"Súrlódások éve: már most látni, kik lesznek 2019 vesztesei Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte halálát az ausztriai Voralberg tartományban.","shortLead":"Két német síelőt a lavina sodort el, egy svájci snowboardos pedig letért a kijelölt pályáról és a vastag hó alatt lelte...","id":"20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27a94c0-bad4-4ff5-a5f2-9ffcb3dee645","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Tobb_mint_fel_meter_ho_esett_NyugatAusztriaban_eddig_harman_haltak_meg_a_hegyekben","timestamp":"2019. január. 07. 05:32","title":"Több mint fél méter hó esett Nyugat-Ausztriában, eddig hárman haltak meg a hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","shortLead":"Egyre többen esnek áldozatul a zord időjárásnak, szakértők szerint ráadásul a héten még több hó várható.","id":"20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e94cbe5-6779-4d2f-b793-14166d8331e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b77421-852b-49f5-a4e6-8bb714723426","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Ket_ujabb_halottja_van_az_ausztriai_havazasnak_egy_hazaspart_sodort_el_lavina","timestamp":"2019. január. 07. 19:51","title":"Két újabb halottja van az ausztriai havazásnak, egy házaspárt sodort el lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]