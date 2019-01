Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","shortLead":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","id":"20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac0e14-563e-47ed-8e5a-424ca0c87703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","timestamp":"2019. január. 18. 10:47","title":"A hazai légi forgalmat is egyre jobban zavarják a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég nevét. ","shortLead":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég...","id":"20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3470585-0d12-48d7-a505-15003f791e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","timestamp":"2019. január. 16. 15:03","title":"Nagyon furcsa jogi csata kezd kibontakozni a GTA alkotóinak új játéka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És a diszkó fényeket is ők adják.","shortLead":"És a diszkó fényeket is ők adják.","id":"20190117_rendorauto_disco_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead64943-93c6-4ea9-9d64-b162f6856c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1618814a-dd17-47d1-afd0-26e3f29e7023","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_rendorauto_disco_autos_video","timestamp":"2019. január. 17. 12:19","title":"Szuper jó fej rendőrök, ritmusra nyomják a szirénát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","shortLead":"Megnyugtattak mindenkit: a Fidesz előnye stabil.","id":"20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02fbc69b-4627-4fc6-96bd-2a6c730f81bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f730b4a1-cd94-4f0b-aa03-6240dca9f9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Szmajlival_kuldte_at_a_Szazadveg_a_legujabb_kozvelemenykutatasat","timestamp":"2019. január. 17. 15:19","title":"Szmájlival küldte át a Századvég a legújabb közvélemény-kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","shortLead":"Egy közvetítőcégben ér össze a két birodalom.","id":"20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c2f285-8e37-4e4e-b4ae-1065aef84c3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_A_Fundament_ugynokeivel_ujit_Meszaros_Lorinc_egyik_cege","timestamp":"2019. január. 17. 14:40","title":"A Fundamenta ügynökeivel újít Mészáros Lőrinc egyik cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","shortLead":"A zsebkönyvek kiötlői már \"rajta vannak az ügyön\". ","id":"20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74bedc7-85dd-4ec8-b0db-107b4895fafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499a5a26-6a95-4f6b-9d0d-f43469c751df","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Videkre_is_elviszik_a_POKET_zsebkonyveket","timestamp":"2019. január. 17. 20:21","title":"Vidékre is elviszik a POKET zsebkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások érkeztek. ","shortLead":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai...","id":"20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8ee276-47be-4a23-acd7-bad1f5affc3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Hazai cégeket is lefagyaszthat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]