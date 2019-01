Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon. Ilyen még nem történt.","shortLead":"Hogy csökkentsék a károsanyag-kibocsátást, 130 kilométer/órás sebességkorlátozást vezetnének be a német autópályákon...","id":"20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d2ca97-c1a1-40eb-866e-9c4731cfbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae94a7-941b-48d3-b6d7-3f9f11278622","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_nemet_autopalya_sebessegkorlatozas_karosanyag_kibocsatas_szen_dioxid_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2019. január. 21. 18:33","title":"Nem lesz több száguldozás a német autópályákon a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","shortLead":"A kínai hatóságok csak kevesebb mint 300 hegymászónak adnának ki engedélyt.","id":"20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d46e5cb-e00d-4508-b017-92fa6daea4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Joval_kevesebben_maszhatjak_meg_a_Mount_Everestet_iden_mint_a_korabbi_evekben","timestamp":"2019. január. 21. 17:15","title":"Jóval kevesebben mászhatják meg a Mount Everestet idén, mint a korábbi években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Öt hónaposan a csecsemő már meg tudja különböztetni a szomorúság és a boldogság arckifejezéseit. Hároméves kor körül képessé válik mások érzelmi állapotát értelmezni, felismerni és megnevezni. A bonyolultabb érzelmeket azonban majd csak kisiskoláskorban fogja azonosítani és kifejezni. ","shortLead":"Öt hónaposan a csecsemő már meg tudja különböztetni a szomorúság és a boldogság arckifejezéseit. Hároméves kor körül...","id":"20190122_Igy_szuletnek_kisbabakent_az_erzelmeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bdf74-474f-404c-8708-93eaf7a8c123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff1d9a1-541b-4f50-a8f4-1144eed22d99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190122_Igy_szuletnek_kisbabakent_az_erzelmeink","timestamp":"2019. január. 22. 12:15","title":"Így születnek kisbabaként az érzelmeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","shortLead":"Legolcsóbban valamivel 10 millió forint ellenében lehet a miénk a spanyol márka nagy SUV modellje.","id":"20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c87af493-740d-4335-b8c9-7f404b5e1edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21d5227-9b4d-4c4d-a8aa-8c7f6282aab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_hazankban_a_seat_tarraco_bearaztak_a_7_szemelyes_uj_divatterepjarot","timestamp":"2019. január. 22. 13:21","title":"Hazánkban a Seat Tarraco: beárazták a 7-személyes új divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek, a vasúttársaság pedig nem szeretné, ha tovább csökkenne a létszám.","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a dolgozók már most túlterheltek, sokan közülük valamilyen betegséggel küzdenek...","id":"20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988edeee-3afc-43c0-9caa-bb278062809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Nepszava_Ha_akarna_sem_tudna_megemelni_a_tulorakeretet_a_MAV","timestamp":"2019. január. 22. 08:40","title":"Népszava: Túlhajszolt dolgozói miatt nem kér a túlóratörvényből a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat foglalkoztató Henn-na, mára viszont a gépek felét \"ki kellett rúgni\".","shortLead":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat...","id":"20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91b722-b8dd-453b-89f3-463da7b78d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","timestamp":"2019. január. 21. 17:03","title":"Gépdráma, géphorror: leselejtezték a robotokat a világ első robothotelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426","c_author":"Dubrovszki Dániel","category":"elet","description":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban vagy szorosabban kötődött az incelnek nevezett szubkultúrához. E mögött ugyanis meglepően kiterjedt, bizarr és aktuális, a frusztrált fiatal férfiak ezreit csábító világértelmezés húzódik meg. ","shortLead":"Az elmúlt években legalább hét, nagy nyilvánosságot kapó amerikai tömeggyilkosság történt, ahol az elkövető lazábban...","id":"20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f33d9-0f8f-4a21-8cde-7d884da15426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd9160a-b55b-43db-a972-0fa992705e53","keywords":null,"link":"/elet/20190120_A_kopaszodas_vagy_a_csuklomeretem_miatt_nem_kellek_a_noknek_Az_incel_szubkultura","timestamp":"2019. január. 20. 21:00","title":"A kopaszodás vagy a csuklóméretem miatt nem kellek a nőknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg a felhasználó és telefonja kapcsolatát.","shortLead":"Egy új funkció került elő a legdrágább Galaxy S10 tippelt fegyvertárából. Ez a jellemző alapjaiban változtathatja meg...","id":"20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a8619-95c9-4f33-9ac5-e4f0d95e0775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd182d1-0224-49ff-8341-7c82930ea5ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_samsung_galaxy_s10_x_life_pattern_funkcio","timestamp":"2019. január. 22. 11:03","title":"Ez lehet a Samsung Galaxy S10 titkos fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]