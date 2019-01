Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","shortLead":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","id":"20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff18105-38a0-49f5-9c67-9be05470ce1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","timestamp":"2019. január. 22. 12:46","title":"Súlyos sérültje is van a veszprémi gázrobbanásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden eddigi akcióján túltett: a Twitchen futó élő adásban hangoztatta, hogy a transznemű fiataloknak is segítségre van szükségük.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden...","id":"20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57033f7-0cf8-4de0-b5a8-c88f5ab8829d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","timestamp":"2019. január. 22. 10:33","title":"Egyszer csak belépett a Twitchen futó adásba a 29 éves politikusnő, hogy transznemű fiataloknak gyűjtsön pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","shortLead":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","id":"20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ba1029-3284-4ce4-900d-b1301d8a910d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 11:44","title":"Lesújtó képet mutat Magyarországról a Bloomberg innovációs listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a francia kormány hozzájárul a menekültek útnak indulásához azzal, hogy 14 afrikai országban nyomtat pénzt, és megakadályozza ezeknek az országoknak a fejlődését.","shortLead":"Szerinte a francia kormány hozzájárul a menekültek útnak indulásához azzal, hogy 14 afrikai országban nyomtat pénzt, és...","id":"20190122_Az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje_szerint_Franciaorszag_gyarmatosito_politikaja_okozza_a_migraciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5cec73-91ab-44ff-af1f-0fb899e86033","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje_szerint_Franciaorszag_gyarmatosito_politikaja_okozza_a_migraciot","timestamp":"2019. január. 22. 12:38","title":"Az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Franciaország gyarmatosító politikája okozza a migrációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc903533-49f1-4207-b013-b795a182eaa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István az e-jegy botrány miatt menesztette az eddigi vezetőt, Dabóczi Kálmánt. 