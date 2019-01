Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","shortLead":"Először alsó tagozatos gyerekek jelentkezését várják, lépésről lépésre szeretnék felépíteni a csapatot.","id":"20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cd4e17-4bd9-42b3-b937-5c1725c9caee","keywords":null,"link":"/sport/20190121_Hosszu_Katinka_klubja_vizilabdacsapatot_indit","timestamp":"2019. január. 21. 18:35","title":"Hosszú Katinka klubja vízilabdacsapatot indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit izgult, de Babos lazasága rá is átragadt.","shortLead":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit...","id":"20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8a96e-efa8-4aa2-902c-3a60a85b0b1e","keywords":null,"link":"/sport/20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","timestamp":"2019. január. 21. 17:23","title":"Tornagyőzelemre készül együtt Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube folyamatosan fejleszti mobilos appját, hogy a felhasználók kedvére tegyen. Az elkövetkező napokban újabb hasznos funkcióval bővítik a szolgáltatást.","shortLead":"A YouTube folyamatosan fejleszti mobilos appját, hogy a felhasználók kedvére tegyen. Az elkövetkező napokban újabb...","id":"20190123_youtube_video_lejatszas_ios_android_navigalas_mobilrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ca358-f2be-45e3-8e1b-3bf58284cd1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_youtube_video_lejatszas_ios_android_navigalas_mobilrol","timestamp":"2019. január. 23. 08:03","title":"Nagy változás jön a YouTube-videóknál, könnyebb lesz a lejátszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","shortLead":"A jobbátlövő Balogh Zsolt is ott lesz a Norvégia elleni középdöntős mérkőzésen. ","id":"20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce77aaa9-97b5-41d2-b782-51d0fb8e668b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a013082-1ebf-4aa4-b825-90cb39ce0ac0","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kzilabda_vb_balogh_zsolt_lekai_mate_magyar_valogatott_norvegia_kozepdonto","timestamp":"2019. január. 23. 09:07","title":"Kézilabda-vb: visszatért és játszik a válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő magyaroknak: eltörölhetik a regisztráció 65 fontos költségét.","shortLead":"Sem a bennmaradás, sem az újabb népszavazás nem megoldás – közölte Theresa May. És ami fontos lehet a kint élő...","id":"20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b255f1e-f44b-4631-99ef-fa90f7e7a9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de523c4-4084-477c-b124-0aa85218fae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Itt_van_a_Brexit_Bterve_ujabb_targyalassal_huznak_az_idot","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Itt van a Brexit B-terve: újabb tárgyalással húznák az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat a vagyonnyilatkozatukban? Ennek járt utána az Átlátszó.","shortLead":"Meg lehet-e gazdagodni a polgármesteri fizetésből, és hány városvezetőnél feltételezhető, hogy nem írnak igazat...","id":"20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9da349-ce7f-4f89-bdf1-a6b278b7066f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_MarkiZay_a_legszegenyebb_polgarmester","timestamp":"2019. január. 22. 10:30","title":"Márki-Zay a legszegényebb nagyvárosi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","shortLead":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","id":"20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b8b347-9f85-42dd-8066-8425749a270d","keywords":null,"link":"/idojaras/20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 21. 13:01","title":"Nemsokára újra leszakad a hó, a fél országra kiadják a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]