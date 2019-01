Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat, hogy önkénteseket toborozzon kutatásaihoz.","shortLead":"Az ügyben indult vizsgálat megállapította, hogy Ho Csienkuj meghamisította az etikai vizsgálati papírokat...","id":"20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88824a2a-937f-428e-9b3c-fa406d6446ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_Kirugtak_egyetemerol_a_kinai_kutatot_aki_genszerkesztett_babakrol_beszelt_egy_konferencian","timestamp":"2019. január. 21. 16:09","title":"Kirúgták egyeteméről a kínai kutatót, aki génszerkesztett babákról beszélt egy konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók. Figyelmeztető jel azonban a csókosok bankjává tett NHB Növekedési Hitel Bank megroppanása – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Mészáros Lőrinc újabb érdekeltségéhez, a tőzsdére készülő MKB Bankhoz csatlakozhatnak a vele együtt gazdagodni vágyók...","id":"20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad47d6b-8318-4695-9b12-782310029afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_Meszarosklan_ugyesebb_a_bankepitesben_mint_a_Matolcsy_rokonsag","timestamp":"2019. január. 23. 12:05","title":"A Mészáros-klán ügyesebb a banképítésben, mint a Matolcsy-rokonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális váltóról sem feledkezik meg a BMW. ","shortLead":"A bajor gyártó teljesen új fejlesztésű sportmodelljéből lesz csak hátul hajtó és összkerekes változat is. És a manuális...","id":"20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187b1677-8fa1-4f67-975c-0e1185348491","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_550_loeros_lehet_a_legkemenyebb_uj_bmw_m3","timestamp":"2019. január. 21. 16:21","title":"550 lóerős lehet a legkeményebb új BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki a NAV honlapján kedden közzétett adatokból.","shortLead":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki...","id":"20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270ab6e-8146-4d1a-b9c7-9bbca4d03846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 22. 22:00","title":"Egyre többen tartoznak a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több munkahely közül lehet választani.","shortLead":"Megvizsgálták a magyarok munkahelyváltási szokásait, és kiderült: nem igaz, hogy ott van több váltás, ahol több...","id":"20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba813e4-4189-4ce7-9d84-a8c797ea686b","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_GKI_az_orszag_fejletlenebb_reszein_elok_valtanak_szivesebben_munkaahelyet","timestamp":"2019. január. 22. 10:03","title":"GKI: Az ország fejletlenebb részein élők váltanak szívesebben munkahelyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajtásláncú városi kisautónak.","shortLead":"A japán gyártó a közeljövőt illetően igen fontos szerepet szán ennek a tisztán elektromos hajtásláncú városi kisautónak.","id":"20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5040c880-fbd9-4d06-87e8-37ef88d821d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2035a2f0-7bf4-46ef-b0de-a3e140d2724b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_ime_a_cuki_aprosag_amivel_a_honda_betor_a_villanyautok_piacara","timestamp":"2019. január. 23. 13:21","title":"Íme a cuki apróság, amivel a Honda betör a villanyautók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","shortLead":"A Scotland Yard felelőse szerint a gyűlöletbűncselekmények száma is megnőhet.","id":"20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc828a2d-55d1-45fe-842c-d48d89fa9376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cb496-e90b-4e50-8486-685da2541671","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Megnohet_a_terrortamadasok_kockazata_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. január. 23. 12:12","title":"Megnőhet a terrortámadások kockázata a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]