Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják a készüléket. Lefotóztak valakit, akinek egy Galaxy S10+ van a kezében.","shortLead":"Annak ellenére, hogy nagyjából még egy hónap hátravan a Galaxy S10-ek bemutatkozásáig, vannak, akik már használják...","id":"20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe6039c2-e20a-4bef-9905-672b314a735f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5520a55-611f-48ac-9a1b-9426c0b096d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_10_plus_kiszivargott_telefon_foto","timestamp":"2019. január. 23. 10:03","title":"Így fog kinézni a kézben: lefotóztak egy Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti az országot. ","shortLead":"Juan Guaidó, az ellenzéki többségű parlament elnöke egy Maduro elleni tüntetésen jelentette be: mostantól ő vezeti...","id":"20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa28f3d-9da4-4c12-b8c1-380bb4f05f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Kinevezte_magat_Venezuela_elnokenek_az_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2019. január. 23. 19:28","title":"Amerika jelezte: elismerik Venezuela új, ellenzéki elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","shortLead":"A General Electric kezdeményezésére kapta a nevet az új irodaházak közötti tér. ","id":"20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34d100a8-cfbd-4fa8-863f-bf30ab33ff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce3b76-2782-463f-bdc8-faff451fc3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Edisonrol_neveztek_el_egy_teret_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. január. 22. 18:44","title":"Edisonról neveztek el egy teret a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít.","shortLead":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is...","id":"20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630f834-c3b0-4ae5-a51d-204aba02483d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","timestamp":"2019. január. 23. 17:03","title":"Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés! ","shortLead":"Meglepetés! ","id":"20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d9dd48-c74f-493a-9a45-cd7723c3de4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff273a53-5201-4a33-9c14-4a43b77bc50d","keywords":null,"link":"/elet/20190123_David_Schwimmer_hasonmas_tolvaj_lopas_rendorseg_birosag","timestamp":"2019. január. 23. 11:34","title":"A David Schwimmer-hasonmás tolvaj egyáltalán nem hasonlít David Schwimmerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos kutatásában, amelynek keretében novemberben megszületettek az első génszerkesztett ikrek az ázsiai országban – közölte William Hurlbut, az amerikai Stanford Egyetem bioetikusa, aki már évek óta kapcsolatban állt kínai kollégájával.","shortLead":"A várandósság 12-14. hetében lehet az a kínai nő, aki szintén részt vett Ho Csian-kuj sencseni tudós tudományos...","id":"20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03a40cc-6da5-4009-9444-423db0d7f027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_ho_csian_kuj","timestamp":"2019. január. 22. 18:03","title":"Újabb génszerkesztett babák születhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki a NAV honlapján kedden közzétett adatokból.","shortLead":"Némileg emelkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) tartósan tartozók száma a negyedik negyedévben - derül ki...","id":"20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1270ab6e-8146-4d1a-b9c7-9bbca4d03846","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Egyre_tobben_tartoznak_a_NAVnak","timestamp":"2019. január. 22. 22:00","title":"Egyre többen tartoznak a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]