[{"available":true,"c_guid":"55fa7323-9ddb-4f3f-bd3d-7349774165d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi megölt öt embert egy bankfiókban, majd kihívta a rendőrséget, és feladta magát.\r

","shortLead":"Egy fegyveres férfi megölt öt embert egy bankfiókban, majd kihívta a rendőrséget, és feladta magát.\r

","id":"20190124_florida_sebring_tuszejtes_bankfiok_ot_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55fa7323-9ddb-4f3f-bd3d-7349774165d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c95e4b8-097b-49e1-beb9-c2496d01c7d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_florida_sebring_tuszejtes_bankfiok_ot_aldozat","timestamp":"2019. január. 24. 05:11","title":"Öt emberrel végzett a floridai túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány év. Az akkor új autók pedig mára – jól megőrzött állapotban – milliós ritkaságok lettek. ","shortLead":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány...","id":"20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52441e-8ccc-41bc-aab7-88e6b53a5b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Itt egy ’89-es fotó, ami szerint 5 évet kell várni egy 1300-as Zsigulira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján a fekete lyukaknak előbb-utóbb el kell tűnniük. Egy izraeli kutatócsapat most egyel közelebb került ahhoz, hogy bebizonyítsa az elméletben igazolt jelenség létezését.","shortLead":"Stephen Hawking még 1974-ben írta le tanulmányában a róla elnevezett Hawking-sugárzás nevű jelenséget, ami alapján...","id":"20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72c5fbb-acc0-4a0c-ac73-a3eb7b03f45e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_stephen_hawking_fekete_lyuk_elparolgas","timestamp":"2019. január. 24. 09:03","title":"45 éve tett egy jóslatot Stephen Hawking a fekete lyukakról, és úgy néz ki, igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt annak kapcsán, hogy múlt éjszaka leégett a budapesti Ráday Kollégium épületének több emelete, és a tűzesetben életét vesztette egy ember – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel felhívta, és együttérzéséről biztosította Szabó István református püspököt...","id":"20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05b94a-3925-4103-89c7-0f2c39071d52","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Orban_kormanyzati_segitseget_ajanlott_a_budapesti_kollegiumtuz_karelharitasahoz","timestamp":"2019. január. 24. 11:51","title":"Orbán kormányzati segítséget ajánlott a budapesti kollégiumtűz kárelhárításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai mérkőzésén.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai...","id":"20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09852565-3d6d-4457-9a34-ce042a67914d","keywords":null,"link":"/sport/20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","timestamp":"2019. január. 24. 13:14","title":"Könnyek között hagyta el a pályát a sérült Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","shortLead":"A kecskeméti maffiaperből is ismert M. Richárdot péntek reggel vezetőszáron vitték az ügyét tárgyaló bíróságra.","id":"20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a186ff3-8b86-4dd7-866b-04ae40b4ef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9a27b2-6528-48cc-9484-b7994163258c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Elkezdodott_M_Richard_pere_7_ev_2_honapot_kert_ra_az_ugyesz","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Elkezdődött M. Richárd pere, 7 év 2 hónapot kért rá az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0261b0a7-ae8b-4ae8-be11-771b8a4c963b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Erről Jean-Claude Juncker beszélt a január 27-i holokauszt-emléknap alkalmából, és hozzátette azt is, a zsidók félnek gyakorolni a vallásukat Európában.","shortLead":"Erről Jean-Claude Juncker beszélt a január 27-i holokauszt-emléknap alkalmából, és hozzátette azt is, a zsidók félnek...","id":"20190124_A_zsidok_kozel_40_szazaleka_elhagyna_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0261b0a7-ae8b-4ae8-be11-771b8a4c963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2d6565-120c-4a24-9f0f-ee851b96ddc1","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_zsidok_kozel_40_szazaleka_elhagyna_Europat","timestamp":"2019. január. 24. 19:58","title":"A zsidók közel 40 százaléka elhagyná Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]