[{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adda806-631a-4df0-b8ea-5582b3cc6186","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kamionosnak nagyon sietős dolga volt egy német főúton, amely felől nem is hagyott kétséget a többi közlekedő számára.","shortLead":"Ennek a kamionosnak nagyon sietős dolga volt egy német főúton, amely felől nem is hagyott kétséget a többi közlekedő...","id":"20190124_autos_video_kamion_zarovonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7adda806-631a-4df0-b8ea-5582b3cc6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64b41f-a3cc-4d3d-a8a5-465f769228f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_autos_video_kamion_zarovonal","timestamp":"2019. január. 25. 04:03","title":"Videó: több mint izgalmasra sikerült a kamionos záróvonalas előzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","shortLead":"A Hyundai hamarosan autókba kerülő fejlesztése révén minden korábbinál biztonságosabbá válhat a közúti közlekedés.","id":"20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a64a447-5bfc-4203-a0ff-bade5c9bc414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7c4a91-6f08-4009-9e59-87f2753b2b8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_forradalmian_uj_legzsak_ami_a_masodik_utkozesnel_is_ved","timestamp":"2019. január. 24. 13:21","title":"Forradalmian új légzsák, ami a második ütközésnél is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról. A tanácskozás feladata lesz az is, hogy mondjon valamit az országos elnökség által megszavazott költségvetés-tervezetre, amiben egyelőre az szerepel: feleannyit szánnak kampányra, mint az elnökség működésére.","shortLead":"Többen is kacérkodnak az indulással a pártban. Az LMP-nél a február végi kongresszuson döntenek az EP-listáról...","id":"20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6da79b1-b4b1-41b4-a1db-a78a2eae7c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee976ee-3abb-4752-bb84-4537437a18c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EPkepviselo_lenne_Demeter_Marta_akit_csak_harmadjara_engedtek_be_az_LMPbe","timestamp":"2019. január. 23. 17:00","title":"EP-képviselő lenne Demeter Márta, akit csak harmadjára engedtek be az LMP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Akkor mondom el üzenetet, amikor véget ér a részleges kormányzati leállás. Nem keresek más helyszínt, mert nincs olyan, amely versenyre kelhetne a képviselőházi terem történetével, hagyományával, jelentőségével. Várom, hogy mihamarabb elmondhassak egy 'nagyszerű' beszédet az Unió állapotáról\" – írta a Twitteren az amerikai elnök. ","shortLead":"\"Akkor mondom el üzenetet, amikor véget ér a részleges kormányzati leállás. Nem keresek más helyszínt, mert nincs...","id":"20190124_donald_trump_evertekelo_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ffdf89-3252-476b-a088-6c5dfdd0c8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94861af4-b829-4f6f-84e9-41de87007d29","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_donald_trump_evertekelo_halasztas","timestamp":"2019. január. 24. 08:53","title":"Elhalasztja évértékelőjét Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan várnak a várólistán.","shortLead":"Több százan várnak a várólistán.","id":"20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354540a8-6167-4338-a7a5-f82753b05791","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. január. 23. 17:39","title":"Nincs orvos, már időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás esküvőjén készült. A képeken a párt jelenlegi vezetőjének felesége náci karlendítésre emlékeztető kézmozdulatokat tesz.","shortLead":"Vállalhatatlan, ami a videón látható – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke arról a felvételről, amely Sneider Tamás...","id":"20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa8e507-eb21-4c56-a78f-5a1d39150cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a256d1-d27f-4fe3-826c-4d404f8ced2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Vona_Gabor_szerint_vallalhatatlan_a_naci_karlendites","timestamp":"2019. január. 23. 14:50","title":"Vona: Vállalhatatlan a náci karlendítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]